Trọng thể Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Dự lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội; Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ ngành, MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4. Về phía các tỉnh có các đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Nam Định, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Bình Phước, Đồng Nai. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân tỉnh nhà;…

VÙNG ĐẤT KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA MỘT DẢI NON SÔNG VIỆT NAM

THỐNG NHẤT

Danh xưng Nghệ An xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1030 dưới triều Vua Lý Thái Tông khi nhà vua cho đổi tên gọi Hoan Châu thành châu Nghệ An. Từ đó, danh xưng Nghệ An trở thành tên gọi gần gũi, thân thương gắn liền vào lịch sử hào hùng của dân tộc và tồn tại sâu thẳm trong tâm thức các thế hệ người dân Nghệ An cho tới ngày nay.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong tiến trình phát triển của dân tộc, Nghệ An là vùng đất không thể tách rời của một dải non sông Việt Nam thống nhất.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Mảnh đất địa linh này thời nào cũng có những anh hùng, hào kiệt, danh tướng, danh nhân đóng góp công trạng vẻ vang cho đất nước và quê hương. Đồng thời, có sự gắn kết hữu cơ trong tiến trình mở mang bờ cõi, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong hầu hết các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc ta, luôn có sự hiện hữu nổi trội, quan trọng, tích cực của người dân xứ Nghệ.

Nghệ An không chỉ là "thành đồng ao nóng" của nước nhà mà còn tự hào là một vùng đất học. Thế hệ nối tiếp thế hệ, tạo nên một dòng chảy, bồi đắp nên một truyền thống hiếu học, khổ học và quyết học thành tài của đất và người nơi đây. Những truyền thống tốt đẹp đó, vẫn được tiếp tục phát huy và tỏa sáng cho đến mãi ngày nay, trở thành nguồn lực nội sinh to lớn trên mảnh đất này.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Quá trình khai cơ lập nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, không ngừng đấu tranh để tồn tại và phát triển đi lên, cùng với sự tiếp nhận, giao thoa văn hóa của các vùng, miền trong và ngoài tỉnh đã bồi lắng một trầm tích văn hóa xứ Nghệ đậm đà bản sắc, kết tinh nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo, có sức sống lâu bền. Nghệ An là quê hương của nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật, lễ hội truyền thống đặc sắc, gắn với đời sống văn hóa tâm linh phong phú, những huyền tích, nhân vật lịch sử của dân tộc và quê hương.

Tỉnh Nghệ An ngày nay, có diện tích lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2 và dân số đứng thứ 4 với hơn 3,3 triệu người. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã tích cực khơi dậy các nguồn lực, nỗ lực khắc phục khó khăn, giành được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trong quá trình phát triển.