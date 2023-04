Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động có được nhận lương, đóng Bảo hiểm xã hội không?

(Baonghean.vn) - Ở Nghệ An đã có nhiều hoạt động, mô hình hay từ các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện bảo vệ môi trường, hạn chế tác hại của rác thải sinh hoạt; biến rác thải thành nguồn có ích phục vụ cuộc sống và sản xuất, kinh doanh, mang lại lợi ích kép.

Bị can Phạm Thị Lùng giả làm cán bộ Công an tỉnh Cà Mau để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hơn 1 tỷ đồng.

Trên hầu hết các mẫu xe ô tô, bàn đạp ga thường được thiết kế tụt sâu vào trong, thấp hơn so với chân phanh và côn.

(Baonghean.vn) - Quá trình di chuyển vào bờ sau khi khai thác hải sản, một ngư dân huyện Quỳnh Lưu không may rơi xuống biển tử vong.

(Baonghean.vn) - Chiều 22/4, tại Nam Đàn, Hội Kiến trúc sư Nghệ An tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam và 45 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Nghệ An. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam.