Troussier, Park Hang-seo và bóng đá thắng của người hâm mộ Việt Nam; Brunei 0-6 Indonesia: Indonesia là đối thủ của Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Troussier, Park Hang-seo và bóng đá thắng của NHM Việt Nam

Ngay sau khi Đội tuyển Việt Nam thua 0-6 Hàn Quốc, nhiều quan điểm cực đoan chỉ trích Huấn luyện viên Philippe Troussier. Một số ý kiến cho rằng, Đội tuyển Việt Nam đáng lẽ ra nên giữ lại HLV Park Hang-seo. Dù rằng cách đây đúng 1 năm, chính ông Park cũng là “nạn nhân” cho một “làn sóng” đòi thay Huấn luyện viên trưởng ở ĐT Việt Nam.

Theo bản hợp đồng ký với VFF, Huấn luyện viên Troussier có 3 năm để đưa Đội tuyển Việt Nam đến một đích đến gần với giấc mơ World Cup. Thậm chí nếu tuyệt vời hơn, ông thầy người Pháp có thể đưa Việt Nam vào tới đấu trường thế giới. Nhưng khi chiến lược đó mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường, nhiều ý kiến bắt đầu thiếu kiên nhẫn, khi bóng đá thắng không được đáp lại ở Đội tuyển Việt Nam.

Đáng nói hơn, 3 trận thua của Việt Nam dưới thời Troussier đều diễn ra trước những đối thủ mạnh hơn như Trung Quốc, Uzbekistan đến Hàn Quốc. Trong khi 3 trận thắng trước đó khi gặp Palestine, Hong Kong (Trung Quốc), Syria lại không được ghi nhận một cách công tâm

Milan muốn chiêu mộ Maguire

Theo TalkSPORT, Milan đang quan tâm tới trung vệ Harry Maguire của MU. Rossoneri sẵn sàng ký hợp đồng với tuyển thủ Anh vào tháng 1 tới nhằm gia cố hàng thủ.

Kết quả Brunei 0-6 Indonesia: Indonesia là đối thủ của Việt Nam

Indonesia (áo đỏ) giành quyền đi tiếp. Ảnh: AFC

Ở trận đấu lượt về tại vòng loại thứ nhất World Cup 2023 diễn ra tối 17/10 trên sân đối phương, Đội tuyển Indonesia tiếp tục có chiến thắng đậm 6-0 trước Brunei. Như vậy, thầy trò Shin Tae Yong thắng đối thủ với tổng tỷ số 12-0, qua đó giành quyền đi tiếp và sẽ đụng Việt Nam.

Kết quả Anh 3-1 Italia: Tam sư giành vé dự EURO 2024

Ở trận cầu giữa Anh vs Italia tại lượt trận thứ 8 bảng C vòng loại EURO 2024, Anh dù bị Italia dẫn bàn từ khá sớm song đã xuất sắc ngược dòng giành thắng lợi 3-1 chung cuộc nhờ cú đúp của Harry Kane và 1 bàn của Marcus Rashford. Chiến thắng này giúp Anh chính thức đoạt vé dự VCK EURO 2024 với ngôi nhất bảng C. Tam sư hiện có 16 điểm, và còn trong tay 2 trận chưa đấu.

Tấm vé còn lại đến Đức vào Hè sang năm sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Ukraine và Italia. Ukraine đang đứng thứ 2 với 13 điểm, còn Italia xếp thứ 3 với 10 điểm.