Trụ cột của Than Quảng Ninh lỡ cơ hội đối đầu với SLNA

(Baonghean.vn) - Cầu thủ người Nghệ An Lê Thế Mạnh sẽ không có mặt trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh trước SLNA tại vòng 4 V.League 2021, vì lý do chấn thương.