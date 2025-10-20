Thứ Hai, 20/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Trưa 20/10, giá vàng miếng SJC tăng mạnh tới 1,5 triệu đồng

Quốc Duẩn 20/10/2025 11:47

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trưa 20/10 lên tới 1,5 triệu đồng/lượng, theo đà phục hồi của giá vàng thế giới vào sáng sớm. Giá vàng nhẫn lại không có không đổi.

Vào trưa ngày 20/10, giá vàng thế giới đã quay đầu tăng nhẹ sau khi điều chỉnh vào đầu phiên sáng. Cập nhật lúc 11h30, giá vàng giao ngay đạt mức 4262,11 USD/ounce, tăng 0,37% so với phiên cuối tuần trước.

Sự phục hồi này đã kéo theo giá vàng trong nước bật tăng trở lại, đánh dấu một phiên khởi sắc của thị trường kim loại quý sau ngày cuối tuần giảm mạnh.

gia-vang-trong-nuoc.jpg

Cùng thời điểm 11h30, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt tăng giá vàng miếng. Tại SJC và PNJ, giá vàng miếng mua - bán được niêm yết ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, trong đó giá mua tăng 1,5 triệu đồng và giá bán tăng thêm 500 nghìn đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng DOJI điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng ở chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng.

trang-chu-cong-ty-tnhh-mtv-vang-bac-da-quy-sai-gon-sjc-10-20-2025_11_34_am.jpg

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu tăng 500 nghìn đồng ở cả hai chiều mua - bán, đưa giá lên 151 - 151,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 500 nghìn đồng ở cả hai chiều mua - bán lên mức 151 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Cùng mức tăng 500 nghìn đồng ở cả hai chiều mua - bán, giá vàng ACB trưa nay cũng niêm yết ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Khác với vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn trưa 20/10 hầu như không có thay đổi. Tại SJC, vàng nhẫn giao dịch quanh mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 148 - 151 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm Bảo Tín, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giữ ổn định ở mức 155 - 156 triệu đồng/lượng.

bao-tin-minh-chau-cap-nhat-gia-vang-moi-nhat-mua-ban-vang-uy-tin-10-20-2025_11_35_am.jpg

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng điều chỉnh tăng 400 nghìn đồng ở chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện giao dịch ở mức 149,9 - 150,9 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 7h44 sáng (giờ Việt Nam) ở mức 4.240 USD/ounce, giảm 0,22% so với mức đóng cửa cuối tuần.

Mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ vào cuối tuần, giá vàng thế giới vẫn tăng hơn 5,9% trong tuần qua, đánh dấu tuần tăng thứ 9 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm 2025.

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn nếu đồng USD yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục hạ nhiệt. Bên cạnh đó, nhu cầu vàng vật chất trong nước có thể sôi động hơn khi bước vào mùa cưới và các dịp lễ cuối năm.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Dự báo giá vàng tuần này từ 20/10 đến 26/10: Nhịp giảm ngắn hạn

Dự báo giá vàng tuần này từ 20/10 đến 26/10: Nhịp giảm ngắn hạn

Giá vàng chiều nay 19/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 19/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Đọc tiếp

Dự báo giá vàng tuần này từ 20/10 đến 26/10: Nhịp giảm ngắn hạn

Dự báo giá vàng tuần này từ 20/10 đến 26/10: Nhịp giảm ngắn hạn

Giá vàng chiều nay 19/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 19/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 19/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Trưa 20/10, giá vàng miếng SJC tăng mạnh tới 1,5 triệu đồng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO