Thị trường Trưa 20/10, giá vàng miếng SJC tăng mạnh tới 1,5 triệu đồng Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trưa 20/10 lên tới 1,5 triệu đồng/lượng, theo đà phục hồi của giá vàng thế giới vào sáng sớm. Giá vàng nhẫn lại không có không đổi.

Vào trưa ngày 20/10, giá vàng thế giới đã quay đầu tăng nhẹ sau khi điều chỉnh vào đầu phiên sáng. Cập nhật lúc 11h30, giá vàng giao ngay đạt mức 4262,11 USD/ounce, tăng 0,37% so với phiên cuối tuần trước.

Sự phục hồi này đã kéo theo giá vàng trong nước bật tăng trở lại, đánh dấu một phiên khởi sắc của thị trường kim loại quý sau ngày cuối tuần giảm mạnh.

Cùng thời điểm 11h30, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt tăng giá vàng miếng. Tại SJC và PNJ, giá vàng miếng mua - bán được niêm yết ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng, trong đó giá mua tăng 1,5 triệu đồng và giá bán tăng thêm 500 nghìn đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng DOJI điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng ở chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu tăng 500 nghìn đồng ở cả hai chiều mua - bán, đưa giá lên 151 - 151,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 500 nghìn đồng ở cả hai chiều mua - bán lên mức 151 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Cùng mức tăng 500 nghìn đồng ở cả hai chiều mua - bán, giá vàng ACB trưa nay cũng niêm yết ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Khác với vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn trưa 20/10 hầu như không có thay đổi. Tại SJC, vàng nhẫn giao dịch quanh mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 148 - 151 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm Bảo Tín, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giữ ổn định ở mức 155 - 156 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng điều chỉnh tăng 400 nghìn đồng ở chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện giao dịch ở mức 149,9 - 150,9 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 7h44 sáng (giờ Việt Nam) ở mức 4.240 USD/ounce, giảm 0,22% so với mức đóng cửa cuối tuần.

Mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ vào cuối tuần, giá vàng thế giới vẫn tăng hơn 5,9% trong tuần qua, đánh dấu tuần tăng thứ 9 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm 2025.

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn nếu đồng USD yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục hạ nhiệt. Bên cạnh đó, nhu cầu vàng vật chất trong nước có thể sôi động hơn khi bước vào mùa cưới và các dịp lễ cuối năm.