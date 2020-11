TRỰC TIẾP bầu cử Tổng thống Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ Joe Biden và Donald Trump thay đổi từng phút

Cũng theo AP, bang "hàng xóm" với Virginia là Tây Virginia cùng 5 phiếu đại cử tri đã thuộc về đương kim Tổng thống Donald Trump. Trước đó, ông Trump cũng được dự báo đã giành thắng lợi ở Kentucky và Indiana.

Trong khi đó, hai bang chiến địa là Ohio và Bắc Carolina cũng vừa kết thúc hoạt động bỏ phiếu. Trước đó, giới chức bang Bắc Carolina thông báo một số điểm bỏ phiếu đã hoạt động lâu hơn dự kiến do mở cửa muộn. Như vậy, nhiều khả năng kết quả kiểm phiếu của bang này cũng sẽ bị lùi lại.

Tại một bang chiến địa đóng vai trò vô cùng quan trọng là Florida, truyền thông Mỹ cho rằng Tổng thống Trump đang giành khá nhiều lợi thế.

New York Times dự đoán có đến 95% khả năng ông Trump sẽ giành chiến thắng ở Florida, với tín hiệu rõ nhất là số phiếu ủng hộ ở hạt Miami-Dade.

: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska.

- Biden thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New Mexico, New York, Colorado.