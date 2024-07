Thời sự TRỰC TIẾP: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/7. Báo Nghệ An tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ viếng bắt đầu từ 7h sáng nay (25/7).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 (tức ngày 14/6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trong 2 ngày Quốc tang (25/7 và 26/7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, người dân khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở các địa điểm cần mang theo căn cước công dân hoặc sử dụng ứng dụng VNeID để đi qua các chốt kiểm soát. Tại các chốt, công an đã bố trí máy quét mã QRcode để người dân dễ dàng thao tác.

