Trực tiếp XSMN 16/8 - Kết quả xổ số TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang hôm nay 16/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8 (XSMN)

Xổ số miền Nam được tổ chức hàng ngày, với mỗi ngày có từ 3 đến 4 công ty tham gia quay số, tùy thuộc vào ngày trong tuần. Dưới đây là lịch quay số chi tiết cho các ngày trong tuần:

Ngày

Công ty quay thưởng

Thứ Hai

TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau

Thứ Ba

Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu

Thứ Tư

Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Thứ Năm

Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Thứ Sáu

Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Thứ Bảy

TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Chủ Nhật

Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt



Vào xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8 năm 2025, là thứ Bảy, các công ty quay số bao gồm:

TP. Hồ Chí Minh,

Long An,

Bình Phước,

Hậu Giang

Thời gian quay số bắt đầu từ 16h15 và kết thúc khoảng 16h30. Người chơi được khuyến khích theo dõi từ 16h10 để không bỏ lỡ thông tin quan trọng. Kết quả được công bố trực tiếp tại các trường quay của từng tỉnh và phát sóng trên các kênh truyền hình địa phương.

Cách thức tham gia xổ số miền Nam (XSMN)

Để tham gia xổ số miền Nam ngày 16 tháng 8, người chơi cần:

Mua vé số: Vé số có giá 10.000 VNĐ và được bán tại các đại lý chính thức hoặc điểm bán vé trên toàn quốc. Mỗi vé gồm 6 chữ số, và người chơi có thể mua nhiều vé để tăng cơ hội trúng thưởng.

Kiểm tra kết quả: Sau khi quay số, người chơi so sánh số trên vé với kết quả được công bố. Vé trúng thưởng khi các chữ số khớp với các giải từ giải đặc biệt đến giải tám.

Nhận thưởng: Vé trúng thưởng có thể được lĩnh tại các đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của tỉnh phát hành vé.

Lưu ý, chỉ công dân Việt Nam, người Việt định cư ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự mới được phép tham gia mua vé số.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

Xổ số miền Nam có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, với 18 lần quay số tương ứng với 9 giải thưởng chính, từ giải đặc biệt đến giải tám. Dưới đây là cơ cấu giải thưởng chi tiết:

Giải

Số lượng

Giá trị (VNĐ)

Điều kiện trúng

Đặc biệt

1

2.000.000.000

Trúng 6 chữ số

Phụ đặc biệt

9

50.000.000

Trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt

Nhất

1

30.000.000

Trúng 5 chữ số

Nhì

2

15.000.000

Trúng 5 chữ số

Ba

3

10.000.000

Trúng 5 chữ số

Tư

7

3.000.000

Trúng 5 chữ số

Năm

10

1.000.000

Trúng 4 chữ số

Sáu

30

400.000

Trúng 4 chữ số

Bảy

100

200.000

Trúng 3 chữ số

Tám

1.000

100.000

Trúng 2 chữ số

Khuyến khích

45

6.000.000

Sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ số đầu tiên)



Giải đặc biệt là mục tiêu lớn nhất của người chơi, với giá trị lên đến 2 tỷ VNĐ cho mỗi vé trúng. Các giải phụ và khuyến khích cũng mang lại cơ hội nhận thưởng đáng kể.

Thời gian trả thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

Các công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số miền Nam (XSMN) có nghĩa vụ thanh toán giải thưởng cho người trúng theo đúng thể lệ đã được công bố rộng rãi. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người chơi khi tham gia dự thưởng.

Thời gian tối đa để chi trả giải thưởng là 5 ngày làm việc kể từ khi công ty tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ. Quy trình này thường được tiến hành minh bạch, nhanh chóng để người trúng giải nhận được tiền đúng thời hạn.

Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến kết quả quay số hay quyền lĩnh thưởng, việc chi trả có thể bị tạm dừng. Khi đó, công ty sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

Việc đảm bảo đúng quy trình chi trả không chỉ bảo vệ quyền lợi người chơi mà còn góp phần xây dựng niềm tin và sự công bằng trong hoạt động xổ số miền Nam (XSMN).