Văn hóa Trực tiếp XSMT 26/8 - Kết quả xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam hôm nay 26/8/2025 Xổ số miền Trung ngày 26 tháng 8, kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/8/2025, xổ số miền Trung thứ 3, XSMT thứ 3 ngày 26/8/2025, kết quả XSMT hôm nay.

Xổ số miền Trung là một hình thức xổ số kiến thiết được tổ chức tại 14 tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung Việt Nam, từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng.

XSMT 26/8. XSMT thứ 3 hàng tuần. Kết quả XSMT hôm nay ngày 26/8/2025 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/8/2025 - Xổ số miền Trung thứ 3 - XSMT hôm nay

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung ngày 26 tháng 8 (XSMT)

Xổ số miền Trung được tổ chức hàng ngày, với mỗi ngày có từ 3 đến 4 công ty tham gia quay số, tùy thuộc vào ngày trong tuần. Dưới đây là lịch quay số chi tiết cho các ngày trong tuần:

Ngày

Công ty xổ số

Thứ Hai

Phú Yên, Thừa Thiên Huế

Thứ Ba

Đắk Lắk, Quảng Nam

Thứ Tư

Đà Nẵng, Khánh Hòa

Thứ Năm

Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

Thứ Sáu

Gia Lai, Ninh Thuận

Thứ Bảy

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông

thứ 3

Huế, Kon Tum, Khánh Hòa



Vào xổ số miền Trung ngày 26 tháng 8 năm 2025, là thứ 3, các công ty quay số bao gồm:

Đắk Lắk,

Quảng Nam

Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc khoảng 17h30. Người chơi được khuyến khích theo dõi từ 17h10 để cập nhật thông tin kịp thời. Kết quả được công bố trực tiếp tại các trường quay của từng tỉnh và phát sóng trên các kênh truyền hình địa phương.

Cách thức tham gia xổ số miền Trung (XSMT)

Để tham gia xổ số miền Trung ngày 26 tháng 8, người chơi cần:

Mua vé số: Vé số có giá 10.000 VNĐ và được bán tại các đại lý chính thức hoặc điểm bán vé trên toàn quốc. Mỗi vé gồm 6 chữ số, và người chơi có thể mua nhiều vé để tăng cơ hội trúng thưởng.

Kiểm tra kết quả: Sau khi quay số, người chơi so sánh số trên vé với kết quả được công bố. Vé trúng thưởng khi các chữ số khớp với các giải từ giải đặc biệt đến giải tám.

Nhận thưởng: Vé trúng thưởng có thể được lĩnh tại các đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết của tỉnh phát hành vé.

Lưu ý, chỉ công dân Việt Nam, người Việt định cư ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp từ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự mới được phép tham gia mua vé số.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

Xổ số miền Trung có cơ cấu giải thưởng tương tự xổ số miền Nam, với 18 lần quay số tương ứng với 9 giải thưởng chính, từ giải đặc biệt đến giải tám. Dưới đây là cơ cấu giải thưởng chi tiết:

Giải

Số lượng

Giá trị (VNĐ)

Điều kiện trúng

Đặc biệt

1

2.000.000.000

Trúng 6 chữ số

Phụ đặc biệt

9

50.000.000

Trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt

Nhất

1

30.000.000

Trúng 5 chữ số

Nhì

2

15.000.000

Trúng 5 chữ số

Ba

3

10.000.000

Trúng 5 chữ số

Tư

7

3.000.000

Trúng 5 chữ số

Năm

10

1.000.000

Trúng 4 chữ số

Sáu

30

400.000

Trúng 4 chữ số

Bảy

100

200.000

Trúng 3 chữ số

Tám

1.000

100.000

Trúng 2 chữ số

Khuyến khích

45

6.000.000

Sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ số đầu tiên)



Giải đặc biệt là mục tiêu lớn nhất, với giá trị lên đến 2 tỷ VNĐ cho mỗi vé trúng. Các giải phụ và khuyến khích cũng mang lại cơ hội nhận thưởng đáng kể.

Thời gian trả thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

Các công ty xổ số kiến thiết phát hành vé số miền Trung (XSMT) có nghĩa vụ thanh toán giải thưởng cho người trúng theo đúng thể lệ đã được công bố rộng rãi. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người chơi khi tham gia dự thưởng.

Thời gian tối đa để chi trả giải thưởng là 5 ngày làm việc kể từ khi công ty tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ. Quy trình này thường được tiến hành minh bạch, nhanh chóng để người trúng giải nhận được tiền đúng thời hạn.

Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến kết quả quay số hay quyền lĩnh thưởng, việc chi trả có thể bị tạm dừng. Khi đó, công ty sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.

Việc đảm bảo đúng quy trình chi trả không chỉ bảo vệ quyền lợi người chơi mà còn góp phần xây dựng niềm tin và sự công bằng trong hoạt động xổ số miền Trung (XSMT).