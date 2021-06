Trùm bán lẻ ma túy bị bắt, người nhà có hành vi mua chuộc công an

Thượng tá Lưu Mai Châu - Trưởng Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa 2 tụ điểm mua bán lẻ ma túy phức tạp tại thị trấn Con Cuông và xã Bồng Khê. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số tụ điểm bán lẻ ma túy hoạt động công khai, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật trự.

Các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xã Bồng Khê. Ảnh: Minh Khôi

Tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, lực lượng Công an xác định đối tượng Lê Xuân Hùng (SN 1983), trú tại thôn Liên Tân, là một đối tượng nghiện ma túy, dùng nhà ở của mình để tổ chức sử dụng các loại ma túy và bán lẻ ma túy. Hàng ngày, có nhiều con nghiện ma túy khắp nơi đến mua bán và sử dụng, các đối tượng thường thủ sẵn nhiều loại hung khí nguy hiểm, sẵn sàng chống lại lực lượng Công an và người dân.

Chuyên án 521H nhanh chóng được xác lập, đấu tranh và đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Lê Xuân Hùng (SN 1983) và Phạm Văn Đức (SN 1982), trú tại khối 5 thị trấn Con Cuông; Quang Văn Thiêu (SN 1996), trú tại xã Cam Lâm, huyện Con Cuông và Lô Văn Ơn (SN 1971), trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương thu giữ 47,8g ma túy các loại, 01 khẩu súng kíp cùng 30 viên đạn và nhiều dao, kiếm các loại.

Số vũ khí thu được tại các điểm bán lẻ ma túy. Ảnh: Đức Vũ

Đáng chú ý, quá trình bắt giữ đối tượng Lô Văn Ơn, gia đình của đối tượng đã có hành vi mua chuộc tổ công tác với số tiền 150 triệu đồng để bỏ qua vi phạm của Lô Văn Ơn, nhưng tổ công tác đã kiên quyết từ chối.

Tiếp tục với kế hoạch đấu tranh triệt xóa các tụ điểm bán lẻ ma túy, Công an huyện Con Cuông tiếp tục xác lập và đấu tranh thành công chuyên án 521H, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Hải (SN 1974), trú tại khối 6 thị trấn Con Cuông về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 20g ma túy tổng hợp. Đây là đối tượng nghiện ma túy, tổ chức bán lẻ ma túy cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn.