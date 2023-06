Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.

Gã công nhân lật đổ "đại ca" để soán ngôi

Phi “đen” tên thật là Lê Văn Phi (SN 1986), quê ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Giới giang hồ vẫn thường gọi hắn bằng biệt danh Phi “đen”, vì hắn có nước da ngăm đen với vẻ lỳ lợm.

Sinh ra trong làng quê thuần nông có truyền thống cách mạng ở huyện Đô Lương, thuở nhỏ Phi là cậu bé rất thông minh, hiếu thảo và có nhiều ước mơ, hoài bão. Thế nhưng chỉ vì quyết định bồng bột ở tuổi 14 mà cuộc đời Phi rẽ sang hướng khác. Trong lần canh chừng bếp nấu rượu cho gia đình, Phi cho lửa cháy thật lớn vì nghĩ nấu xong sớm để đi chơi. Kết quả nồi rượu bị khê và phải đổ đi. Phi bị bố mắng một trận té tát, ấm ức nhất khi bị bố mắng là “đồ ngu”. Thời điểm đó, vì nghĩ “ngu” thì đi học làm gì, nên Phi nghỉ học. Giận bố nên ai khuyên gì Phi cũng không nghe. Nghỉ học được 3 năm, Phi khăn gói từ làng quê Tràng Sơn nghèo khó vào miền Nam làm thuê kiếm sống với ý nghĩ lương thiện kiếm tiền phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Thời gian đầu, Phi xin vào làm việc ở một số cơ sở công nghiệp tại Bình Dương. Lúc này trên địa bàn có các đàn anh đồng hương như “Mười Thu”, “Tuấn chó”… Trong một số lần được bạn bè giới thiệu, gặp gỡ đồng hương, Phi lân la rồi quen biết với Nguyễn Trọng Mười (SN 1978), quê cùng xã Tràng Sơn với Phi, còn được biết đến với tên gọi “Mười Thu”. Mười vốn là một tay trùm giang hồ có tiếng ở vùng “tam giác đen” TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai. Vì thấy người đàn anh đồng hương kiếm ra nhiều tiền, nên Lê Văn Phi quyết định đầu quân làm tay chân cho Mười.

Phi nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của đàn anh. Những phi vụ thanh toán giang hồ do Mười Thu cầm đầu, Phi đều được tham gia chính là do hắn rất thông minh, hắn luôn biết mình cần gì và nên làm gì. Hắn ta vừa quan sát cách “làm ăn” của đại ca, vừa tích lũy kinh nghiệm với âm mưu ấp ủ sau này sẽ tách ra làm ăn riêng biệt.

Tuy dưới trướng của đại ca nhưng Phi “đen” luôn để bụng những lúc Mười Thu “chơi bẩn”. Trong nhiều phi vụ làm ăn nhờ cưỡng đoạt, chiếm đoạt, bảo kê… lợi nhuận thu được ăn chia không đều, trong khi Phi tự thấy công sức mình còn đáng giá hơn thế. Phi dự tính tách ra lập băng nhóm riêng, để không còn phụ thuộc hay bị chi phối dưới trướng của đại ca Mười Thu. Phi âm thầm xây dựng bè cánh để tạo thế lực, một mặt tìm lĩnh vực “kiếm ăn” cũng như vùng lãnh địa hoạt động. Phi nghĩ rằng, chỉ có vùng giáp ranh phức tạp mới là địa bàn màu mỡ để xây dựng cơ đồ, khi có mệnh hệ gì còn dễ bề thoát thân. Lĩnh vực hành nghề chính hắn chọn là đòi nợ thuê, bảo kê sòng bài bạc.

Khi đã có hàng chục chiến hữu thân cận, thế lực đã đủ, Phi ra mặt phản lại Mười Thu. Nhiều năm cơm lành canh ngọt với đàn anh, cũng là “thầy” dẫn dắt Phi vào nghề, nay được thay bằng hận thù.

Năm 2008, Phi “đen” từng ra lệnh cho một đàn em đến truy sát Mười Thu, may mà nhát dao vụng về của tên đàn em còn “non tay”, nên Mười Thu thoát chết trong gang tấc. Vào đầu năm 2011, Mười Thu lại bị một phen muối mặt khi dẫn đàn em xuống “nói chuyện” với băng Phi “đen” thì bị đàn em của Phi chặn đường đánh cho toán loạn. Một tên đàn em của đại ca Mười Thu bị đánh thừa sống thiếu chết. Từ đó Mười Thu ráo riết nuôi dưỡng mối hận trả thù.

Cuối tháng 9/2011, cả khu phố An Bình xôn xao khi lực lượng công an bắt gọn hàng chục tên giang hồ thuộc băng nhóm của Mười Thu và hàng tá vũ khí là dao, phớ, súng tự chế khác. Được biết, trước đó Phi “đen” hẹn Mười Thu quyết đấu một trận tại khu vực Sóng Thần (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Vốn căm phẫn đứa em đồng hương láo xược từ lâu, khi thấy Phi “đen” thách đấu, đàn anh nhận lời ngay.

Ngay lập tức, Mười Thu tập hợp hàng chục đàn em, đầy đủ vũ khí với quyết tâm lấy lại địa bàn. Đến đúng giờ hẹn, Mười Thu cùng hơn 30 chiến hữu trang bị đầy đủ vũ khí phục kích quanh con hẻm đi vào điểm hẹn giao chiến. Nhưng Phi “đen” vốn là một kẻ ma mãnh, nên khi thấy Mười Thu “cắn câu”, Phi đã tổ chức nghi binh, không giáp mặt, đồng thời báo tin công an tóm gọn băng ổ Mười Thu.

Sau vụ này, Mười Thu xộ khám, băng nhóm rệu rã, còn băng Phi “đen” an toàn, thanh thế lại vang xa, đệ tử đầu quân với hắn ngày càng đông. Trong vùng, cái tên Phi “đen” trở thành nỗi ám ảnh của không biết bao nhiêu người. Hàng chục vụ án liên tục xảy ra trên địa bàn giáp ranh có liên quan đến hoạt động đâm thuê chém mướn của hắn, khiến cơ quan công an phải đau đầu.

Mặc dù đã bị đưa vào tầm ngắm từ lâu, tuy nhiên, với kinh nghiệm hoạt động rút được từ thế hệ đàn anh, Phi vẫn tự tin luôn tạo được vỏ ngụy trang an toàn cho mình. Trong thời gian này cơ quan điều tra vẫn kiên trì thu thập chứng cứ, đơn thư nạn nhân tố cáo tội ác của Phi “đen”.

Cái giá phải trả cho sự ngông cuồng

Trong một thời gian dài, cái tên Phi “đen” đầy tiếng tăm trong giới tội phạm vùng “tam giác đen”, gây hoang mang trong quần chúng. Những cán bộ trinh sát nhận xét rằng, khác với đàn anh đi trước, Phi “đen” không những liều lĩnh, ra tay “ngọt”, khiến nạn nhân hết sức sợ hãi, mà ranh mãnh có thừa, nên nhiều lúc lực lượng an ninh định bủa lưới nhưng không thể.

Quả thật, Phi “đen” là một giang hồ cực kỳ ranh mãnh. Sau khi hành động, băng của hắn biết xóa dấu vết rất nhanh, đặc biệt Phi “đen” luôn thận trọng mỗi khi ra mặt. Trước đó vào cuối năm 2011, Phi "đen" bị công an truy nã ráo riết vì tội “Cố ý gây thương tích” và nhiều vụ việc liên quan khác. Thời điểm đó, hắn lẩn trốn vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Phi tiếp tục hoạt động bảo kê cho các sòng bạc ở quận 1 hết sức kín kẽ với nhiều vỏ bọc khác nhau. Bị truy nã, Phi “đen” ngụy trang bằng nhiều cách tinh vi. Khi ra đường y thường đội mũ bảo hiểm của Công an, bình thường y mặc trang phục của ngành ưu tiên, nên rất khó phát hiện.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo dõi, đêm 14/3/2012, lực lượng Cảnh sát của Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ Phi "đen" tại một quán cà phê tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh để điều tra, xét xử. Với tội ác của mình, Lê Văn Phi đã phải ngoan ngoãn chấp hành bản án tù như người anh Mười Thu của mình.

Năm 2018, Phi được thả tự do nhưng hắn ta lại tiếp tục con đường cũ, tập hợp đàn em lại để tổ chức hoạt động bảo kê, cho vay, cá độ bóng đá và lô đề. Vào tháng 3/2019, một người dân đến Công ty bất động sản Cường Phát (phường Đông Hòa, TP. Dĩ An) để giải quyết việc giao dịch đất trước đó, thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhân viên của công ty nên bỏ lại xe máy rồi bỏ chạy. Ít giờ sau, người này đi ô tô cùng hai người đàn ông khác quay lại công ty trên để lấy lại xe máy thì gặp giám đốc công ty, được hướng dẫn đến Công an phường Dĩ An để lấy xe. Khi cả nhóm đang trên đường đến trụ sở công an thì người của công ty gọi điện thoại nói cả nhóm quay lại công ty để lấy xe.

Tuy nhiên, khi quay lại Công ty Bất động sản Cường Phát, Lê Văn Phi cùng 15 đối tượng khác (được thuê ra xử lý vụ việc) đã dàn hàng cầm hung khí tấn công gây thương tích cho những người đi trên ô tô. Sau đó, Phi cùng đồng bọn dùng dây điện trói tay, chân của một người trên xe ô tô rồi chở đến trước trụ sở Công an phường Dĩ An, thả xuống đất rồi rời đi.

Qua truy xét, Công an TP. Dĩ An đã tiến hành bắt giữ 15 đối tượng trong nhóm thanh niên gây án. Riêng Phi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đến khu vực Cửa khẩu Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) giáp ranh với nước Lào để lẩn trốn sự truy bắt của Công an Bình Dương.

Khi sống tại Lào, Phi trộm cắp tài sản và bị chính quyền sở tại bắt giữ.

Ngày 15/11/2021, Lê Văn Phi chấp hành xong án phạt bên Lào, Công an Lào đã di lý Phi về Cửa khẩu Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) bàn giao lại cho cơ quan Công an Việt Nam vì Phi đang có lệnh truy nã để tiếp tục điều tra, xử lý về những vụ việc trước.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi “đen” - kẻ lật đổ đại ca để soán ngôi, có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản, nay lại tái phạm với tính chất đầy nguy hiểm. Phi có thể đối mặt với mức án đủ chôn chặt quãng đời của hắn sau song sắt nhà tù. Đó là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng, coi thường pháp luật, xem thường tình nghĩa của Phi “đen”. Những ngày chờ tuyên án và những năm tháng bóc lịch trong nhà giam sắp tới, hy vọng sẽ thức tỉnh tính người, bản tính lương thiện lúc mới lọt lòng của Lê Văn Phi...