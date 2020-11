Trưng bày 68 Mộc bản quý hiếm và 100 bức ảnh về Nghệ An

Nằm trong chương trình kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020), chiều 30/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (thuộc Bộ Nội vụ) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Triển lãm “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” và Triển lãm ảnh “Nghệ An hội nhập và phát triển”.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh



Tham dự khai mạc triển lãm, về phía Trung ương có các đồng chí: Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ; Đặng Thanh Tùng - Cục Trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị và đông đảo nhân dân thành phố Vinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Xuôi theo dòng lịch sử, địa danh của vùng đất Nghệ An mặc dù qua nhiều lần thay đổi nhưng từ lâu hai tiếng “Nghệ An” đã trở thành tiếng gọi thiêng thiêng của mỗi người dân nơi đây.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh



Trong hành trình phát triển, nguồn tư liệu Mộc bản triều Nguyễn khắc ghi về những dấu mốc hình thành và phát triển của tỉnh Nghệ An cũng như chuỗi các hình ảnh về chặng đường phát triển và hội nhập của Nghệ An được tái hiện qua 68 hình ảnh Mộc bản quý hiếm được trích ra từ các Mộc bản triều Nguyễn và 100 bức ảnh của 33 nghệ sỹ nhiếp ảnh là tài sản quý giá của nhân dân Nghệ An nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao tặng Mộc bản cho lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và UBND tỉnh Nghệ An cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh



Đến với Triển lãm “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới” và Triển lãm ảnh “Nghệ An hội nhập và phát triển” công chúng sẽ được tiếp nhận những cứ liệu lịch sử tin cậy, nhiều hình ảnh đặc sắc, quý hiếm. Lãnh đạo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh cùng bà con nhân dân nghe thuyết minh về Mộc bản triều Nguyễn. Ảnh: Đức Anh

Các em học sinh thành phố Vinh xem triển lãm ảnh. Ảnh: Đức Anh

Đây là dịp để mỗi người dân Nghệ An nhớ về nguồn cội, tự hào về bề dày truyền thống của vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử vô giá cha ông đã gây dựng. Trên cơ sở đó tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành một trong những tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Mộc bản triều Nguyễn được trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Công Kiên Tác phẩm ảnh "Ngày hội Mai giang" của tác giả Nguyễn Cảnh Hùng được trưng bày tại Triển lãm.



Tác phẩm ảnh "Ngư dân làng chài xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) xuất bến đánh cá lộng" của tác giả Lê Quang Dũng được trưng bày tại Triển lãm ảnh.