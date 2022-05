Trưng bày chuyên đề ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’

Các đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Chung

Chiều 16/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh), Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Sở Công Thương Nghệ An tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phát động cuộc thi sáng tác logo Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ; Khai trương gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bảo tàng Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Sở Công Thương Nghệ An và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu khai mạc Triển lãm trưng bày và phát động cuộc thi sáng tác logo Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Thành Chung Hoạt động trưng bày chuyên đề, phát động cuộc thi sáng tác logo và khai trương gian hàng nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2022, hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022). Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình ảnh Nghệ An - quê hương của Người trong phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Các đại biểu nghe thuyết minh và xem chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Chung Triển lãm chuyên đề “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm có 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghệ An học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ này, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã tổ chức phát động Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tỉnh Nghệ An" nhằm mục đích chọn được những mẫu biểu trưng tiêu biểu nhất để sử dụng trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.