Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) nhằm bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn cho các thế hệ đoàn viên – thanh niên và thiếu niên. Đồng thời, hướng tới việc rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên quê hương Bác Hồ.

Toàn cảnh buổi trưng bày. Ảnh: Đức Anh

Từ đó, góp phần tạo khí thế hăng say trong phong trào học tập, nghiên cứu và lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, xứng đáng là đội quân xung kích của cách mạng trên quê hương Xô viết anh hùng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức quyết định trưng bày Chuyên đề “Tuổi trẻ Nghệ An trên quê hương Xô Viết anh hùng” bằng hình thức online.

Chuyên đề gồm bộ sưu tập 110 bức ảnh tư liệu và 1 video clip thời lượng 15 phút, là những hình ảnh chân thực, sinh động tái hiện hành trình 90 năm cống hiến và trưởng thành của tuổi trẻ Nghệ An dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu.

Ban tổ chức khởi động phần mềm trưng bày online. Ảnh: Đức Anh

Qua đó, khẳng định trải qua mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Nghệ An luôn phát huy hào khí Xô Viết anh hùng, trau dồi bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn đức, luyện tài, sẵn sàng đảm nhận những khó khăn, gian khổ. Đồng thời, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước.

Chuyên đề “Tuổi trẻ Nghệ An trên quê hương Xô Viết anh hùng” bao gồm 2 chủ đề, chủ đề 1 có nội dung “Tuổi trẻ Nghệ An trong sự nghiệp giải phóng dân tộc”. Nội dung chính là giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu xuất dương tìm đường cứu nước những năm cuối thế kỷ XIX như: Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu… Và những đóng góp của thanh niên Nghệ An dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng.

Chủ đề 2 có nội dung “Tuổi trẻ Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội dung chính là giới thiệu khí thế, vai trò tiên phong của thanh niên Nghệ An trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, chống lại các thế lực thù địch, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và cuộc sống hòa bình của nhân dân. Trong thời đại mới, thanh niên Nghệ An luôn trau dồi bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Các chủ đề đều được trưng bày bằng hình thức onlne. Ảnh: Đức Anh

Các chủ đề đều được trưng bày bằng hình thức onlne trên các trang web: