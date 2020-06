Trưng bày chuyên đề về báo chí, truyền đơn, tài liệu Đảng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Tiếp nối các hoạt động Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đến chúc mừng Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Ngày 16/6, đại diện lãnh đạo Huyện ủy – HĐND- UBND Huyện Kỳ Sơn, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Huyện ủy – HĐND- UBND – Ủy Ban MTTQ huyện Nghi Lộc, Sở Giáo Dục và Đào tạo Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cùng một số cơ quan, đơn vị đến chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).