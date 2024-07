Xã hội Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ: Hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Trải qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (25/7/2014 - 25/7/2024), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ đã vượt qua khó khăn, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên trên quê hương Nghệ An.

Gìn giữ cuộc sống bình yên

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; trực tiếp là Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; sự giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn; sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chỉ huy các cấp và từng cán bộ, chiến sĩ, đến nay Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp và nhân dân giao phó.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: ĐVCC

Trung đoàn luôn xung kích trên các mặt trận bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn đơn vị phụ trách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ với các cấp chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ngày càng được tăng cường và nâng cao hiệu quả.

Năm 2020, Trung đoàn huy động 40 cán bộ, chiến sĩ tổ chức thành 218 ca với 8.720 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tăng cường cho Công an thị xã Cửa Lò phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cao điểm mùa du lịch biển.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét. Ảnh: ĐVCC

Phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, phối hợp tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Năm 2021, trung đoàn đã triển khai lực lượng gồm 100 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đốt pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán.

Trước tình hình thiệt hại nặng nề do trận lũ quét kinh hoàng tại huyện Kỳ Sơn, ngày 6/10/2022, trung đoàn đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ hành quân đến địa bàn huyện Kỳ Sơn để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Khi xảy ra thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ nhân dân. Ảnh: ĐVCC

Đơn vị đã tiến hành giải phóng, dọn dẹp đất đá, bùn lầy sạt lở trên tuyến vào bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, giúp sớm lưu thông tuyến đường để bà con nhân dân đi lại được thuận tiện.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại trên địa bàn xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, 110 cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.

Cũng trong năm, Trung đoàn tổ chức lực lượng gồm 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ Công an tỉnh Nghệ An diễn tập phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, hàng năm trung đoàn phối hợp với Công an địa phương trong công tác vũ trang tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên các địa bàn phức tạp, các tuyến giao thông trọng điểm, tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau các dịp lễ, Tết.

Xứng đáng với niềm tin

Là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, công tác rèn cán, luyện quân luôn được Ban Chỉ huy Trung đoàn quan tâm, đặt lên hàng đầu. Chủ động đổi mới công tác huấn luyện, xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, từng địa bàn...

Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ, kỹ, chiến thuật quân sự, võ thuật, bắn súng, khả năng tác chiến trên mọi loại địa hình, địa bàn. Hàng năm, Trung đoàn xây dựng các phương án chống tụ tập đông người, gây rối an ninh, trật tự... để tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ luyện tập khí công. Ảnh: ĐVCC

Hàng năm Trung đoàn tổ chức tiếp nhận và huấn luyện cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị Cảnh sát Cơ động, Phòng cháy chữa cháy, Trại giam, Cảnh vệ, Công an địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định.

Công tác dân vận luôn được trung đoàn coi trọng, đã tổ chức hàng trăm đợt hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Trọng tâm của công tác dân vận là tổ chức hành quân đến các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp làm công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ tham gia diễn tập phòng thủ khu vực. Ảnh: ĐVCC

Giúp nhân dân nạo vét kênh mương, làm đường dân sinh, sửa sang nhà cửa, trường học, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, thăm hỏi tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vượt khó... tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án tác chiến, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng “Thế trận lòng dân” và “Thế trận an ninh nhân dân”.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, chính quyền địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, trung đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với niềm tin tưởng và tự hào, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng rèn cán, luyện quân, nâng cao ý chí và bản lĩnh cách mạng, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách. Xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới./.