Quốc tế Trung Quốc bất ngờ bán ra hơn 3.000 tỷ USD trái phiếu Mỹ Trung Quốc bất ngờ bán ra hơn 3.000 tỷ USD trái phiếu Mỹ, trùng thời điểm chính phủ Mỹ đóng cửa, động thái khiến thị trường quốc tế lập tức dậy sóng.

Trong lúc chính phủ Mỹ lâm vào cảnh tê liệt vì bất đồng ngân sách, Trung Quốc lại lặng lẽ thực hiện một bước đi gây chấn động: giảm thêm hàng trăm tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ.

Khác với những lần chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động trước đây, lần này tình hình có phần nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân không chỉ vì sự bất đồng trong Quốc hội, mà còn bởi Washington thực sự đang thiếu tiền. Khi nợ công chạm ngưỡng kỷ lục, lãi suất tăng và người mua trái phiếu ngày càng ít, việc Trung Quốc “rút chân” khỏi thị trường đã khiến tình hình thêm căng thẳng.

Việc Bắc Kinh cắt giảm hơn 3.000 tỷ USD trái phiếu Mỹ không đơn thuần là thay đổi danh mục đầu tư, mà là một chiến lược dài hơi. Nhiều năm qua, Trung Quốc âm thầm giảm dần tỷ trọng nắm giữ tài sản Mỹ, nhằm bảo vệ an toàn tài chính trong bối cảnh Washington ngày càng phụ thuộc vào nợ và bất ổn chính trị.

Chuyên gia tài chính cho rằng, động thái này vừa mang tính phòng ngừa rủi ro, vừa là lời cảnh báo nhẹ nhàng gửi đến Mỹ. Khi người mua lớn như Trung Quốc rút lui, chi phí vay nợ của Mỹ tăng lên, còn niềm tin thị trường vào đồng USD bị thử thách.

Từng là bảo hiểm an toàn của thế giới, trái phiếu Mỹ giờ đang trở thành một rủi ro hệ thống. Chi tiêu công phình to, nguồn thu không ổn định, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lại giảm quy mô nắm giữ trái phiếu, tất cả khiến thị trường vốn của Mỹ chịu áp lực nặng nề.

Giới phân tích cho rằng, Trung Quốc không cần ồn ào tuyên bố hay gây sức ép trực diện. Chỉ bằng các động thái bán ra mang tính kỹ thuật, Bắc Kinh đã khiến Washington cảm nhận được sức nặng.

Sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa, phản ứng từ Washington cho thấy sự lo ngại rõ rệt. Tổng thống Trump từng khẳng định việc đóng cửa là điều tốt để cắt giảm chi tiêu, nhưng chỉ vài ngày sau lại dịu giọng, kêu gọi đối thoại với Trung Quốc. Các quan chức tài chính Mỹ cũng nhanh chóng phát tín hiệu muốn “khôi phục trao đổi” với Bắc Kinh.

Trước lời kêu gọi từ Mỹ, Bắc Kinh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Giới quan sát nhận định Trung Quốc không vội vàng phản ứng, mà chờ đợi phía Mỹ thể hiện thiện chí thực sự.

Cuộc khủng hoảng ngân sách mới nhất phơi bày điểm yếu trong cấu trúc chính trị Mỹ: hai đảng mâu thuẫn triền miên, chính sách tài khóa rối loạn, và niềm tin vào đồng USD suy giảm. Khi Washington không thể thông qua dự luật chi tiêu đúng hạn, hàng trăm nghìn công chức phải tạm nghỉ việc, còn nền kinh tế bị đe dọa đình trệ.

Đáng nói hơn, uy tín của Mỹ với tư cách “người phát hành nợ đáng tin cậy nhất thế giới” đang lung lay. Khi chủ nợ lớn như Trung Quốc bắt đầu rút vốn, các nhà đầu tư khác cũng dè chừng, khiến khả năng vay nợ của Mỹ bị thắt chặt.