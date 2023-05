Trung Quốc chi gần 400 triệu USD mua trên 1 triệu tấn sắn của Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2023), anh chị em Hội Đồng hương Nghệ An hiện đang sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga đã kính cẩn đặt hoa tại Tượng đài của Người.

(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phối hợp với các tỉnh Bình Phước, Bình Dương tổ chức lễ trao tặng bộ đàn đá và trao hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Nhiều hoạt động tri ân Bác Hồ nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người; ở Nghệ An có nhiều tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Dịp này, tỉnh cũng trọng thể tổ chức truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào…

(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An được bổ nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.