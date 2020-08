Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An thông báo xét tuyển viên chức

(Baonghean.vn) - Căn cứ nhu cầu thực tế về cán bộ nghiệp vụ, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An thông báo về việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An thuộc Sở GTVT Nghệ An, đợt 2 năm 2020 như sau: