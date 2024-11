Kinh tế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An: Dấu ấn 27 năm xây dựng và phát triển

Được thành lập năm 1997, từ một đơn vị còn non trẻ, đến nay, sau 27 năm nỗ lực phấn đấu, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An đã vươn lên trở thành thương hiệu, có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại Nghệ An và khu vực.