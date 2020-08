Trung tâm Khuyến nông Nghệ An có tân giám đốc

Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức lễ trao quyết định về công tác nhân sự.

Theo Quyết định số 111/QĐ-SNN.TCCB ngày 11/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, ông Tạ Quang Sáng - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2020.

Đồng chí Tạ Quang Sáng được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Ảnh: P.N