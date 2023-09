Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tích cực chuyển đổi số, đồng hành với nông dân

Chiều 11/9, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Lịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Đinh Viết Hồng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Nội vụ... cùng đại diện các ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang An

Ngày 11/9/1993, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1862/QĐ.UB thành lập Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Khuyến nông Nghệ An, tiền thân Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An hiện nay. Đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An vừa tròn 30 năm được thành lập.

Trong những năm qua, hệ thống tổ chức Khuyến nông Nghệ An không ngừng được củng cố và phát triển, tạo dựng được hệ thống mạng lưới khuyến nông đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Hoạt động khuyến nông ngày càng đa dạng về nội dung và phương pháp; góp phần chuyển giao nhanh chủ trương chính sách, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Lê Minh Lịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao những thành tựu mà Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đã đạt được qua 30 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: Quang An

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công tác khuyến nông xuyên suốt 30 năm qua là xây dựng các mô hình trình diễn và chuyển giao tiến bộ KHKT thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Trung bình mỗi năm Trung tâm Khuyến nông xây dựng từ 25 - 30 mô hình trình diễn (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thuỷ sản) để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân bằng các tiến bộ kỹ thuật mới, các giống cây trồng vật nuôi mới với quy mô trên 6.000 ha đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản; hơn 180 nghìn con gia súc, gia cầm, giống thuỷ sản các loại... cho khoảng 33.600 hộ dân tham gia.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang An

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với UBND các xã xây dựng 55 mô hình, tạo điều kiện cho hàng ngàn hộ dân tham gia tiếp cận tiến bộ KHKT mới, giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để tổ chức sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Công tác tuyên truyền, tập huấn cũng được Trung tâm Khuyến nông đặc biệt chú trọng.

UBND tỉnh Nghệ An tặng bức trướng kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Nghệ An. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Lịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ghi nhận những thành quả mà Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đã đạt được trong suốt 30 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, mong muốn đơn vị sẽ luôn phát huy được truyền thống, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, luôn đồng hành cùng nông dân với khẩu hiệu "Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông".

UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang An

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tựu mà Trung tâm Khuyến nông đã đạt được; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An sẽ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: nêu cao vai trò đồng hành, hỗ trợ với nhà nông; tiếp tục đổi mới, xây dựng hệ thống khuyến nông Nghệ An ngày càng năng động, đủ năng lực để làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn, hỗ trợ phục vụ sản xuất và phát triển nông nghiệp nông thôn; tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn; có nhiều mô hình sáng tạo, hỗ trợ cho bà con nông dân, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp...

Lãnh đạo phòng An ninh kinh tế tỉnh tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an đối với ông Tạ Quang Sáng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Ảnh: Quang An

Sở Nông nghiệp & PTNT tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang An

Dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tặng Giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Khuyến nông Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An đã tặng bức trướng và Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Trung tâm Khuyến nông Nghệ An; Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương đối với ông Tạ Quang Sáng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Trung tâm Khuyến nông Nghệ An.