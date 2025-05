Kinh tế Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Nghệ An kỷ niệm 30 năm thành lập Chiều 12/5, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (12/5/1995 - 12/5/2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Quang Huy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An; đại diện một số sở, ban ngành cấp tỉnh, đại diện các cơ quan, đối tác, cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thu Hương

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Danh Thông – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An khẳng định: Trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đoàn kết để cùng nhau nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Trung tâm đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong dòng chảy đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Danh Thông - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Nghệ An đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Đặc biệt, từ năm 2020 đến năm 2025 là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhất của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Năm 2021, Trung tâm liên tiếp đấu thầu thành công các công trình, dự án lớn, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn, uy tín thương hiệu và mang lại nguồn thu ổn định cho đơn vị.

Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường rà soát sản phẩm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Ảnh:Thu Hương

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc Trung tâm đã trúng thầu Dự án “Trích đo địa chính tỷ lệ 1/2000 và lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” tại khu vực nông nghiệp các xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn (Thanh Chương), với tổng giá trị hợp đồng lên đến hơn 8,9 tỷ đồng.

Rà soát số liệu đo vẽ bản đồ và hiện trạng tên thực địa. Ảnh: Thu Hương

Ngoài ra, Trung tâm còn trúng 4 gói thầu lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021–2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch cho các địa phương trọng điểm: huyện Nghi Lộc, huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh; đồng thời, triển khai hơn 100 công trình dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc, trích đo, đo chỉnh lý địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, định giá đất cho các dự án lớn, vừa và nhỏ.

Hàng năm, Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được trao tặng nhiều Giấy khen, danh hiệu thi đua của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc từ năm 2004 đến năm 2017.

Kiểm tra thực địa mốc địa giới tại huyện Tân Kỳ thuộc Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp tỉnh Nghệ An". Ảnh: Thu Hương

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Giám đốc phát biểu chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực trong thực thi nhiệm vụ và thành tựu đạt được trong 30 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương



Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Trung tâm trong thời gian tới tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý, sản xuất và cung ứng dịch vụ. Đây chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng, tối ưu hóa hiệu quả công việc và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho đơn vị.

Cùng với đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; gắn với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường của tỉnh nhà.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Quang Huy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Nghệ An về thành tích trong triển khai, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương



Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương



Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho tập thể và 3 cá nhân của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Nghệ An đã có nhiều thành tích trong triển khai, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An (nhân dịp 30 năm thành lập 12/5/1995 - 12/5/2025).