Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương chuẩn bị cất nóc

Dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương sở hữu vị trí đắc địa trên Quốc lộ 7 tại thị trấn Đô Lương, có tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng, được quy hoạch 3,44 ha, gồm 1.338 ki-ốt, quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt cao 3,5 tầng và Trung tâm thương mại cao 7 tầng. Dự án do Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An – Đô Lương (thành viên Liên hiệp HTX phát triển và quản lý chợ Việt Nam) - đơn vị đã có kinh nghiệm thực hiện và khai thác hiệu quả nhiều dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống trên khắp cả nước làm chủ đầu tư.

TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương tiến độ đến tháng 11/2020. Ảnh: CĐT cung cấp

Với kiến trúc hiện đại là điểm nhấn cho bộ mặt thị trấn Đô Lương, nhằm thay thế chợ Đô Lương cũ đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn PCCC và VSATTP để hoạt động, TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương được bà con tiểu thương nói riêng cũng như người dân Đô Lương nói chung chờ đón và kỳ vọng về một môi trường kinh doanh rộng lớn, an ninh, thuận tiện và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ thị trường giao thương trong khu vực.

Được động thổ vào đầu năm 2020, Dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương sở hữu tiến độ thi công được đánh giá là “thần tốc” và “đáng kinh ngạc”. Đến nay, dãy các ki -ốt mặt ngoài đã hoàn thành với diện mạo khang trang, hiện đại. Hạ tầng gồm đường vào chợ, bãi đỗ xe, trồng cây xanh tạo cảnh quan cũng đang được gấp rút thực hiện. Đặc biệt, sự kiện cất nóc đình chợ vào ngày 11/12 đánh dấu giai đoạn sắp sửa hoàn thiện của dự án, chuẩn bị cho thời kỳ kinh doanh khởi sắc của bà con huyện Đô Lương vào năm 2021.

TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương được giới chuyên gia đánh giá cao về chất lượng và tiến độ, cũng như được đông đảo tiểu thương háo hức chờ đón để chuyển vào hoạt động tại chợ mới.

Bên cạnh đó, chất lượng bên trong của dự án cũng là một điểm nhấn đáng chú ý khi được xây dựng hoàn toàn bằng các trang thiết bị và vật liệu có thương hiệu đạt chuẩn, được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia tư vấn và công nhân lành nghề. Kết cấu ki-ốt cao tầng chịu được động đất cấp 7 - 8, kính cường lực đảm bảo chắc chắn trước va đập, cửa sổ cách âm và cách nhiệt thường được dùng trong các dòng biệt thự cao cấp, sơn tường chất lượng cao giữ màu sắc tươi tắn và lâu phai… tạo ấn tượng là dự án chợ không chỉ có quy mô rộng lớn và khang trang, mà còn có tốc độ xây dựng nhanh chóng và đạt chất lượng cao.

Ngoài đẩy mạnh tiến độ TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương, chủ đầu tư cũng đầu tư thực hiện việc mở rộng Quốc lộ 7 đoạn đi qua dự án, hợp nhất với Quốc lộ 7 thành tuyến đường “kim cương” rộng tới 58m. Trong sự kiện cất nóc đình chợ, chủ đầu tư cũng sẽ kết hợp khai trương ki-ốt mẫu và khánh thành đường gom trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách đại diện lãnh đạo huyện, chủ đầu tư, các chủ doanh nghiệp và các bà con tiểu thương chợ Đô Lương. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng sẽ dành tặng huyện nhà 100 cây xanh tạo cảnh quan trong lành, được trồng trên tuyến Quốc lộ đoạn qua dự án.

Dự án có lối vào rộng rãi, đáp ứng nhu cầu giao thương sầm uất của chợ đầu mối. Ảnh: CĐT cung cấp

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, nhằm tri ân và mang đến may mắn cho bà con tiểu thương nhân dịp sắp bước sang năm mới 2021, sự kiện sẽ dành tặng những phần quà bốc thăm như xe máy, tivi, tủ lạnh với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp, tiểu thương đăng ký thuê ki-ốt kinh doanh của TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương trong khuôn khổ sự kiện sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn.

Việc cất nóc đình chợ, khai trương ki-ốt mẫu và khánh thành đường gom là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hình thành và phát triển của một trong những ngôi chợ mới hiện đại, to lớn và có giá trị thẩm mỹ cao của Nghệ An. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của huyện Đô Lương nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An, trở thành niềm tự hào của người dân Đô Lương, mang lại những giá trị kinh tế lớn cho bà con tiểu thương.