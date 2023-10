Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An làm việc với các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương

(Baonghean.vn) - Từ ngày 16 đến 21/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An đã làm việc với một số cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương nhằm kêu gọi hợp tác, đầu tư vào Nghệ An.

Đoàn đã có buổi làm việc với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Ảnh: LP

Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Cục thống nhất cao trong việc hỗ trợ tỉnh Nghệ An qua cơ quan đầu mối là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh triển khai các chương trình xúc tiến du lịch trọng điểm của tỉnh trong năm 2024. Đó là các chương trình như: Lễ hội Du lịch ẩm thực Sen nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5; xây dựng bản đồ số du lịch Nghệ An; chương trình roadshow quảng bá du lịch Nghệ An tại nước ngoài; nghiên cứu đưa Nghệ An vào chương trình tour famtrip/presstrip do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam xây dựng, liên kết quảng bá thông tin trên các nền tảng…

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An dự buổi làm việc với lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Ảnh: LP

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, tỉnh Nghệ An cần đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư để phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng.

Đoàn đã có các cuộc làm việc với Cục Phát triển doanh nghiệp và Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt đưa Nghệ An trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với thành tích đứng thứ 6/63 tỉnh, thành tính đến hết tháng 9/2023.

Đoàn cũng đã làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố Hà Nội. Với mong muốn thoả thuận hợp tác giữa hai địa phương, hai đơn vị đã thống nhất thực hiện Chương trình kết nối, liên kết, xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại du lịch Hà Nội - Nghệ An năm 2023 tại thành phố Vinh gắn với Caravan Hành trình Tri ân đồng đội, hướng về Bác. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 10 năm 2023. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức Tuần lễ sản phẩm Nghệ An tại Hà Nội 2023. Hai đơn vị thống nhất nội dung truyền thông, quảng bá của hai địa phương trên nền tảng số của nhau; liên kết trong xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, du lịch nước ngoài nhằm tăng hiệu ứng, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng ngân sách của mỗi bên…

Ngày 20/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An, cũng có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Điều phối quốc gia Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) về kêu gọi hỗ trợ phát triển du lịch cho bà con đồng bào tại các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An; quảng bá tiềm năng du lịch Nghệ An qua các chương trình của UNDP…