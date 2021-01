Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An. Về phía Trung tâm, có đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vương Bằng.

Năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; công tác hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm kéo dài... nhưng với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo trung tâm và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả tích cực.

Nhiều hội nghị được triển khai hiệu quả như “Gặp gỡ Hàn Quốc”, “Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản”; Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy sản xuất chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025” trong chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển”; Tham gia Hội thảo xúc tiến đầu tư Nhật Bản do Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Ngân hàng SMBC (Nhật Bản) tổ chức tại Hà Nội; Đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Tổ chức các Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2020: Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2020; Hội thảo tìm giải pháp đưa nông sản vào siêu thị; kết nối cung - cầu hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản; Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện Đô Lương và Tân Kỳ; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hội chợ trong nước và các đơn vị tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại gửi thông tin đến doanh nghiệp Nghệ An.

Trao thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Ảnh: Vương Bằng Trung tâm đã tổ chức nhiều hội nghị và các hoạt động tăng cường hợp tác, liên kết 4 tỉnh Bắc miền Trung tại TP. Hà Tĩnh; Liên hoan ẩm thực tại tỉnh Quảng Ninh 2020; Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội 2020; Khảo sát, kết nối du lịch gắn với đường bay nối Vinh với các tỉnh Tây Nguyên tại các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng... Cải tạo website và fanpage của trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.



Ngoài ra, đơn vị cũng đã đón tiếp và làm việc với các đoàn doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư, qua đó, tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư; Đàm phán phương án ký kết hợp đồng tư vấn thực hiện dự án... Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công 19 lớp khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho gần 2.000 lượt học viên tham dự…

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện quy chế hoạt động cơ quan năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.