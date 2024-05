Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, tại thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.