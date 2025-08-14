Xã hội Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà đảng viên cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An Chiều 14/8, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đảng viên trên 50 tuổi Đảng và 100 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An.

Tại phường Thành Vinh, đoàn công tác đã thăm hỏi, trao quà tại nhà đảng viên Bùi Thị Tuyết (SN 1948, khối Trung Hòa 2). Năm nay bà 55 tuổi Đảng.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm hỏi, trao quà tại nhà đảng viên Bùi Thị Tuyết (SN 1948, khối Trung Hòa 2, phường Thành Vinh). Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ năm 1965 đến 1970, bà Bùi Thị Tuyết tham gia lực lượng Thanh niên xung phong. Từ năm 1971 đến 1989 bà công tác tại Đoàn chèo Nghệ An. Sau khi nghỉ hưu, bà đảm nhận nhiều vai trò tại địa phương như Tổ trưởng tổ dân cư, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Tổ trưởng tổ phụ nữ của khối Trung Hòa 2.

Đoàn công tác trao quà tặng đảng viên Bùi Thị Tuyết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại phường Trường Vinh, đoàn công tác đã thăm hỏi, trao quà tặng đảng viên Hoàng Thị Lân (SN 1942, khối Phong Thuận). Năm nay bà đã 60 năm tuổi Đảng.

Bà từng là Bí thư Chi bộ xóm Phong Thuận (thuộc địa bàn xã Hưng Hòa trước khi sáp nhập) và được trao tặng Huân Chương Kháng chiến hạng 3.

Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà tặng đảng viên Hoàng Thị Lân (SN 1942, khối Phong Thuận, phường Trường Vinh). Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại các gia đình đảng viên cao tuổi, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe quá trình công tác, cống hiến cho Đảng, cho quê hương của các Đảng viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nguyễn Thị Minh Hương bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các nữ đảng viên qua nhiều thời kỳ. Đồng thời, gửi lời chúc sức khỏe, mong các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, động viên con cháu noi theo.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà cho 100 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng 30 suất quà tới 30 em học sinh mồ côi vào ngày 14/8. 70 suất quà còn lại sẽ được các cấp hội phụ nữ chuyển về địa phương tới tận tay các em nhỏ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực này nhằm tri ân các nữ đảng viên lão thành nhân dịp Quốc khánh 2/9. Đồng thời, động viên, khích lệ tinh thần trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.