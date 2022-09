Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ tại Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện nghị quyết

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, nghị quyết nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đối với Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, thông qua việc thực hiện hiệu quả Nghị định số 56/2012/NĐ-CP đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò của cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Ủy ban nhân dân các cấp đã đánh giá đúng vai trò của tổ chức Hội trong việc phối hợp triển khai, thực hiện theo tinh thần Nghị định. Đồng thời tiến hành lồng ghép bình đẳng giới vào xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Nghị định đã tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội phụ nữ trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức các hoạt động vì sự bình đẳng giới và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Từ đó, vị trí, vai trò của Hội Phụ nữ các cấp ngày càng được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng cùng chính quyền các cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo và sự nghiệp an sinh xã hội của địa phương.

Tại Nghệ An, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỷ lệ cán bộ nữ là đại biểu Quốc hội khóa XV là 4/13 đại biểu, đạt tỷ lệ 30,77%; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 23/83 đại biểu, đạt tỷ lệ 27,71% (cao hơn 0,21% so với nhiệm kỳ 2016 – 2021), cấp huyện là 230/736 đạt tỷ lệ 31,25% (cao hơn 2,05% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã đạt tỷ lệ 29,97% (cao hơn 1,77% so với nhiệm kỳ trước).