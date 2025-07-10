Thứ Ba, 7/10/2025
Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội XIV

Trần Thường 07/10/2025 19:39

Trung ương thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV: Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội; Dự kiến thời gian, nội dung và chương trình; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.

Hôm nay, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Cụ thể là Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội; Dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

z7086083973747_83c8d293a2cf257699cc7808190d27ac.jpg
Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: Gia Hân

Tiếp đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về 3 nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia (2026-2028); kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ trong buổi sáng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương tại hội nghị.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/trung-uong-thao-luan-nhieu-noi-dung-quan-trong-chuan-bi-dai-hoi-14-2450173.html
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng 6 nhiệm vụ then chốt cho đổi mới sáng tạo quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng 6 nhiệm vụ then chốt cho đổi mới sáng tạo quốc gia

