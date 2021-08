Trung úy Công an trực chốt kịp thời cứu sống bé gái 3 tuổi gặp nạn​

Trước đó, vào ngày 23/8/2021, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc khu vực cầu Đen, phường Trung Đô, tổ công tác phát hiện 1 người phụ nữ đang bế 1 cháu bé chạy hớt hải về phía chốt kiểm soát và xin cầu cứu.

Nhận thấy cháu bé trong tình trạng tím tái, Trung úy Hồ Ngọc Vinh - Công an phường Trung Đô đã nhanh chóng sử dụng xe mô tô chở 2 mẹ con vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Hai mẹ con ra chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 gửi thư và cảm ơn Trung úy Hồ Ngọc Vinh. Ảnh: Đức Vũ. Rất may, nhờ được đưa vào bệnh viện điều trị kịp thời nên cháu bé đã qua cơn nguy kịch, đợi cháu bé hồi phục sức khỏe, Trung úy Hồ Ngọc Vinh chở hai mẹ con về nhà ngay trong ngày 23/8.



Chị Trần Thị Hương (37 tuổi), trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên cho biết: Trong lúc vui chơi, con gái chị là cháu Trà My (3 tuổi) đã bỏ 2 vòng dây chun (thường dùng buộc tóc) vào 2 lỗ mũi, chẳng may 1 vòng chun bị chui sâu vào bên trong, khiến cháu khó thở và rơi vào trạng thái tím tái.

Trong lá thư cảm ơn gửi tới lực lượng Công an, chị Trần Thị Hương viết: "Sau khi được bác sỹ can thiệp, con tôi đã hồi phục sức khỏe, tôi có thời gian viết thư cảm ơn đến hành động kịp thời, tận tụy của anh Hồ Ngọc Vinh, chiến sỹ Công an phường Trung Đô. Hình ảnh của các anh xứng đáng là chiến sỹ công an "Vì dân phục vụ".