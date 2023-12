Trung vệ Lê Nguyên Hoàng: Sức trẻ sẽ giúp Sông Lam Nghệ An có kết quả tốt trước Hà Nội FC

Chiều 9/12, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận đấu gặp Hà Nội FC tại vòng 5 V.League 2023/24. Đây là chuyến làm khách đầy khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật, khi Hà Nội FC được đánh giá cao hơn, và đang có tinh thần tốt sau chiến thắng trước Urawa Red Diamonds tại Cúp C1 Châu Á.

Trung vệ Lê Nguyên Hoàng trả lời phỏng vấn trước buổi tập. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cũng đã sẵn sàng cho thử thách này. Trả lời truyền thông trước buổi tập, trung vệ Lê Nguyên Hoàng cho biết: “Giải đấu đã đi qua 4 vòng đấu và Sông Lam Nghệ An đánh rơi ít nhất 2 chiến thắng. Về tinh thần mọi người đều đã đạt được mục tiêu đề ra, nhưng các cầu thủ còn trẻ nên thiếu khá nhiều kinh nghiệm. Những trận sắp tới bọn em sẽ cải thiện”.

Đội hình của SLNA rất nhiều cầu thủ trẻ. Ảnh: Hải Hoàng

Chia sẻ về đội hình của Sông Lam Nghệ An năm nay, Nguyên Hoàng cũng cho biết, dù đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ nhưng đó cũng chính là lợi thế của Sông Lam Nghệ An trước các đối thủ khác: “Sông Lam Nghệ An năm nay là đội bóng rất trẻ. Nhiều cầu thủ trong đội hình ra sân chỉ mới 18-19 tuổi. Đội bóng trẻ vừa là lợi thế, vừa là bất lợi của Sông Lam Nghệ An. Chúng em có sức trẻ và sự nhiệt huyết. Đây là điều cả Ban Huấn luyện và các cầu thủ sẽ luôn đề cao, làm sao giành được kết quả tốt nhất”.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị trước cuộc chạm trán với Hà Nội FC, Nguyên Hoàng đã thể hiện sự quyết tâm: "Mục tiêu của toàn đội ở giải đấu năm nay là thi đấu tốt từng trận một. Hà Nội FC có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, nhạy bén và bề dày lịch sử. Về đấu pháp, ngày mai Ban Huấn luyện sẽ họp và phổ biến đến các cầu thủ. Toàn đội sẽ tập trung thi đấu và thể hiện tốt nhất những gì bản thân có".

Các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại miền Bắc tặng hoa và động viên các cầu thủ. Ảnh: Hải Hoàng

Cũng trong chiều nay, đại diện cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại miền Bắc đã tới giao lưu, tặng hoa động viên các cầu thủ trước trận đấu.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày mai (10/12). Trước trận, các cổ động viên sẽ tổ chức diễu hành trên một số tuyến phố của Hà Nội cũng như đến sân "phủ vàng" Hàng Đẫy để "tiếp lửa" cho đội bóng quê hương chiến đấu./.