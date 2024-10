Thể thao Trung vệ Sông Lam Nghệ An dính chấn thương phải nghỉ 1 tháng Trung vệ Sông Lam Nghệ An - Hồ Khắc Lương dính chấn thương lật cổ chân, dự kiến mất ít nhất 1 tháng để hồi phục.

Hồ Khắc Lương là 1 trong 3 trung vệ được chọn để ra sân ở chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An đến sân Quy Nhơn. Ảnh: T.K

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An có thành tích khá thất vọng mà nguyên nhân chính là do hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ thi đấu quá non kém. Chính vì vậy, bước đến trận đấu với Quy Nhơn Bình Định, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn quyết định thay máu tuyến phòng ngự. Trong đó, Hồ Khắc Lương cùng Lê Nguyên Hoàng và Zaracho là 1 trong 3 trung vệ Sông Lam Nghệ An được chọn để ra sân ngay từ đầu.

Trong hiệp đấu đầu tiên, bộ 3 trung vệ này đã chơi khá ổn định khi hạn chế khá thành công những pha lên bóng của đối phương. Đặc biệt, dù chịu bất lợi về thể hình, nhưng với việc chọn vị trí và phán đoán tình huống khá tốt, nên trung vệ mang áo số 4 đã hóa giải tương đối thành công các pha tấn công của Bình Định. Nhìn chung, Hồ Khắc Lương đã thi đấu khá tròn vai trong chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An đến Quy Nhơn.

Tuy nhiên, vào phút 63, Hồ Khắc Lương đã bị hậu vệ đối phương phạm lỗi dẫn đến chấn thương và phải rời sân. Tình huống va chạm xuất phát từ một pha phản công bên cánh trái, trung vệ mang áo số 4 bứt tốc để loại bỏ hậu vệ đối phương. Nhằm tránh phải tình huống nguy hiểm cho đội nhà, hậu vệ bên phía Bình Định đã thực hiện pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau. Sau tình huống đó, Hồ Khắc Lương đã bị lật cổ chân và phải rời sân.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định, chấn thương của Hồ Khắc Lương dự kiến phải mất ít nhất 1 tháng để hồi phục. Như vậy, với việc Hồ Khắc Lương bị chấn thương, Sông Lam Nghệ An lại đối diện với tình trạng khủng hoảng lực lượng khi Trần Đinh Hoàng, Nguyễn Mai Hoàng, Hồ Văn Cường, Phan Bá Quyền, Phan Xuân Đại.... đều đang trong quá trình hồi phục.

Trước đó, tại V.League 2023/24, Hồ Khắc Lương chỉ được đá 2 trận do đứt dây chằng. Cầu thủ 23 tuổi mới trở lại vào đầu mùa giải năm nay. Và trận gặp Bình Định mới là lần đầu tiên tại V.League 2024/25, Hồ Khắc Lương được đá chính ngay từ đầu. Trước đó, Hồ Khắc Lương có 2 lần được thi đấu nhưng đều vào sân từ băng ghế dự bị. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải năm nay, trung vệ mang áo số 4 đã có 99 phút được chơi trong màu áo Sông Lam Nghệ An./.