Kinh tế Trước bão số 5, người dân Nghệ An đổ xô mua nhu yếu phẩm Sáng 24/8, khi nghe tin bão số 5 chuẩn bị đổ bộ vào Nghệ An, tại các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tạp hoá đều trở nên đông nghịt. Người dân chen nhau mua thịt, cá, rau, củ, mì gói tích trữ. Nhiều quầy hàng “cháy sạch” chỉ sau vài giờ mở cửa. Tuy nhiên, ngành chức năng khuyến cáo bà con bình tĩnh, mua vừa đủ dùng, tránh tâm lý gom hàng theo đám đông.

Chen nhau mua thực phẩm, nhiều chợ "cháy hàng" từ sáng sớm

Người dân đổ xô mua thịt lợn ở chợ Cọi, phường Vinh Lộc. Ảnh: T.P

Ngay từ tờ mờ sáng 24/8, tại chợ Cọi (phường Vinh Lộc), chợ Quán Lau (phường Trường Vinh), chợ Vinh, chợ Mai Trang (Cửa Lò), chợ Rạng (xã Đại Đồng)… dòng người đã đổ xô đi chợ đông nghịt. Các quầy thịt, cá, rau xanh lúc nào cũng kín người chen lấn, giành nhau mua hàng.

Tại chợ Cọi, mới 8h30 sáng mà các sạp thịt đã hết sạch. Chị Hoàng Thị Anh, một tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở đây, vừa dọn hàng, vừa thở phào: “Chỉ trong vòng một tiếng, tôi bán hết 1 tạ thịt. Bà con mua đông quá, hiện tôi phải nhờ người nhà gấp rút giết mổ thêm để kịp đưa ra chợ”.

9h sáng các quầy thịt đã hết sạch. Ảnh: T.P

Tương tự, tại chợ Vinh, chị Nguyễn Hoàng Tuyết, tiểu thương bán thịt, cũng tất bật không kém: “Sáng nay tôi đã bán tới 3 con lợn, cả sỉ lẫn lẻ. Giờ bà con vẫn đến mua rất nhiều, nhưng thú thật là mệt lắm, không đủ sức mà phục vụ”.

Không chỉ thịt, cá biển và cá tươi cũng trong tình cảnh khan hàng. Bà Hồ Thị Thu, tiểu thương bán cá tại chợ Hưng Dũng, cho hay: “Biết trước mưa bão, sức mua tăng nên sáng nay, tôi chuẩn bị dư hàng, nghĩ chắc đủ bán. Ai ngờ dân mua ào ạt, hết sạch từ sáng. Tôi đã phải gọi người thân mang cá lên tiếp hai chuyến nhưng cũng đã hết nhẵn”.

Chen chúc mua rau xanh ở chợ Vinh. Ảnh: T.P

Rau xanh, củ, quả càng “nóng”. Các loại bí, khoai, cà rốt… được gom sạch chỉ trong vài giờ. Chị Phạm Thị Đào, một tiểu thương bán rau cho biết: “Sáng nay tôi mang 3 tạ rau, củ ra chợ, vậy mà 9h đã không còn một cọng. Nhiều người đi muộn, đứng nhìn mà lắc đầu vì không mua được".

Không chỉ ở chợ dân sinh, các siêu thị, cửa hàng tạp hoá cũng đông nghịt. Người dân chọn mua mì gói, phở khô, rong biển, đồ khô… để phòng những ngày mưa gió dài, thậm chí cả khi mất điện. “Tích trữ để phòng bão thôi, có sẵn mấy gói mì, thực phẩm ăn sẵn trong nhà thì yên tâm hơn”, chị Lê Thị Thu, công dân phường Vinh Lộc chia sẻ.

Bình tĩnh ứng phó, tránh lãng phí

Các kệ hàng mì tôm cũng rất đắt khách. Ảnh: T.P

Theo quan sát, cơn “sốt” mua sắm không chỉ đến từ nhu cầu thực tế mà còn bởi tâm lý lo lắng, sợ thiếu hụt hàng hoá. Tin bão về, người này thấy người kia đi chợ tích trữ, thế là rủ nhau mua. Chỉ trong buổi sáng, cảnh chen chúc, tay xách nách mang, quầy hàng trống trơn trở thành hình ảnh quen thuộc khắp nơi.

Đại diện Sở Công thương Nghệ An cho biết: Nguồn cung hàng hoá trên địa bàn dồi dào, đã có phương án dự trữ sẵn. Bão số 5 chỉ ảnh hưởng trực tiếp trong 6 - 12 tiếng, sau đó có mưa lớn kéo dài 2 - 3 ngày. Vì vậy, bà con không nên quá lo lắng, càng không cần đổ xô tích trữ quá nhiều thực phẩm.

Mì tôm, đồ hộp, thực phẩm ăn liền được người dân mua tích trữ nhiều. Ảnh: T.P

Thực tế, các đơn vị cung ứng, siêu thị, cửa hàng đều đã chuẩn bị phương án bổ sung hàng hoá kịp thời. Sau bão, nguồn hàng từ các địa phương khác vẫn tiếp tục được vận chuyển về. Do đó, người dân nếu muốn phòng mưa lớn, ngại đi chợ thì mua vừa đủ trong vài ngày là hợp lý.

Nhiều bà nội trợ khi bình tĩnh lại cũng nhận thấy việc tích trữ ồ ạt là không cần thiết. Chị Nguyễn Thị Lan, phường Trường Vinh, chia sẻ: “Thấy mọi người mua nhiều quá nên mình cũng lo, mua nhiều hơn bình thường. Nhưng nghĩ lại, bão chỉ vài ngày, rau củ có thể mua bổ sung sau chứ gom nhiều dễ hỏng, phí của”.

Các cửa hàng thực phẩm sạch huy động nhân viên tăng số lượng món chế biến sẵn phục vụ bà con. Ảnh: T.P

Sự lo xa của bà con là điều dễ hiểu, nhưng nếu ai cũng gom hàng quá mức sẽ dẫn đến tình trạng “cung không đủ cầu” cục bộ, gây ra tâm lý hoang mang không đáng có. Thay vì mua tích trữ số lượng lớn, các gia đình có thể lựa chọn thực phẩm dễ bảo quản như cá khô, mì gói, đồ hộp, cùng một ít rau, củ dự phòng.

Quan trọng hơn, cần tin tưởng vào sự điều tiết thị trường và nguồn cung dồi dào mà ngành chức năng đã khẳng định. Khi mỗi người dân có thói quen tiêu dùng hợp lý, tránh bị cuốn theo đám đông, thị trường sẽ ổn định, nguồn hàng đảm bảo và cộng đồng cùng an tâm vượt qua thiên tai.