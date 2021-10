Trước bão số 7 đổ bộ: Nghệ An đã có 1.031 hồ đầy nước

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo, từ ngày 9 - 12/10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7. Từ chiều 9/10 đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An

Trên địa bàn Nghệ An, trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 10 - 12/10, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7 và xảy ra 1 đợt mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa ở các huyện đồng bằng ven biển và trung du có khả năng đạt 200-400mm; Các huyện miền núi có khả năng đạt 100- 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông.