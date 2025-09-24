Kinh tế Trước bão số 9, lực lượng biên phòng giúp ngư dân Nghệ An neo trú tàu thuyền an toàn Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 với dự báo mưa lớn, biển động dữ dội, hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã khẩn trương trở về bờ. Cùng lúc, lực lượng biên phòng tăng cường xuống tận cảng cá, bến thuyền, hướng dẫn neo đậu, chằng chống phương tiện, hỗ trợ ngư dân bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước khi bão đổ bộ.

Ngư dân cấp tập tránh trú bão, tiêu thụ hải sản

Ngư dân đã về bến, neo đậu tàu thuyền an toàn. Ảnh: T.P

Ngay từ chiều 23/9, tại Cảng cá Lạch Cờn, không khí khẩn trương bao trùm. Những chiếc tàu vừa ra khơi chưa đầy một ngày đã tất bật trở về. Trên bờ, hàng trăm lao động hối hả bốc xếp, vận chuyển thủy sản vào kho đông, cơ sở chế biến.

Chủ tàu NA 94294TS, anh Lê Bá Phú cho biết: “Tàu tôi có 7 lao động, mới ra khơi chưa đạt sản lượng mong muốn nhưng khi nghe thông tin bão, chúng tôi lập tức quay về. Về bờ sớm đồng nghĩa với giảm sản lượng, song an toàn tính mạng và tài sản vẫn phải đặt lên hàng đầu. Rất may, chuyến này trúng đậm cá, mực nên dù chưa đủ ngày biển, anh em cũng có phần thu nhập”.

Thuyền viên Phùng Hùng chia sẻ thêm: “Chỉ sau một ngày đánh bắt, trung bình mỗi lao động cũng được từ 1 - 1,2 triệu đồng. Hải sản về bến đến đâu được thương lái thu mua ngay đến đó, giá cả không bị ép, giúp anh em yên tâm hơn trước khi nghỉ biển tránh bão”.

Tàu thuyền ngư dân Tân Mai đã vào bờ neo đậu, tránh trú bão. Ảnh: T.P

Không chỉ ngư dân, các cơ sở thu mua, chế biến cũng bước vào guồng quay khẩn trương. Chị Nguyễn Thị Tài, chủ một cơ sở chế biến ở phường Cửa Lò, cho hay: “Hai ngày nay chúng tôi tập trung thu mua nhiều cá, tôm. Vừa để tiêu thụ cho ngư dân, vừa đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất, tránh tình trạng gián đoạn khi bão vào”.

Tại Cửa Lò, toàn phường có 537 tàu thuyền lớn nhỏ đã cơ bản về bờ an toàn. Chỉ còn một số ít tàu đánh bắt gần bờ đang trên đường trở về.

Ông Hoàng Minh Thọ - Phó phòng Kinh tế UBND phường Cửa Lò, cho biết: “Chúng tôi phối hợp với lực lượng Biên phòng thông báo, hướng dẫn các chủ tàu vào bến, làm thủ tục, neo đậu, chằng néo an toàn. Song song, chính quyền tăng cường tuyên truyền để bà con tuyệt đối không chủ quan, chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Khẩn trương tiêu thụ hải sản trước mưa bão. Ảnh: T.P

Đến sáng nay, 24/9, hiện ó 339 phương tiện, 1377 lao động đã cập bến, neo đậu; có 2 tàu của ngư dân Cửa Lò neo đậu ngoại tỉnh và 12 tàu các tỉnh khác neo đậu tại Cửa Lò”.

Trong thời gian chờ bão, ngư dân tranh thủ sửa chữa tàu thuyền, kiểm tra ngư lưới cụ. Một số hộ còn kết hợp bán nhanh hải sản vừa đánh bắt để quay vòng vốn, chuẩn bị cho chuyến biển mới khi thời tiết ổn định trở lại.

Lực lượng biên phòng đồng hành cùng dân ứng phó bão

Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: T.P

Tại Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão được triển khai rốt ráo từ sáng 23/9 đến nay.

Trung tá Phạm Văn Thanh - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn, cho biết: “Chúng tôi đã huy động 22 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cảng cá, bến thuyền, kêu gọi ngư dân khẩn trương về bờ. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ bà con neo đậu, chằng chống tàu thuyền, rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 10h sáng 24/9, đã có hơn 1.000 tàu cá vào nơi neo trú an toàn, chỉ còn khoảng 10 tàu nhỏ hoạt động gần bờ nhưng cũng đã nhận được thông báo, sẽ cập bến trong vài giờ tới”.

Không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi tàu thuyền, lực lượng Biên phòng còn phối hợp cùng chính quyền các phường Quỳnh Mai, Tân Mai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khác: Chằng chống tàu thuyền, nhà cửa, chằng néo bảo vệ hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trạm kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn làm thủ tục tàu về cập cảng cá Quỳnh Lập. Ảnh: CSCC

Ông Hồ Sỹ Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mai, cho hay: “Ngoài việc hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu, chúng tôi cũng vận động người dân không ở lại trên tàu khi bão đổ bộ. Các lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thể địa phương cùng tham gia chằng chống nhà cửa, thu dọn vật dụng, đảm bảo an toàn cho người dân”.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã chỉ đạo tất cả các đồn, trạm trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền ven biển, vừa đảm bảo an toàn phương tiện đánh bắt, vừa hỗ trợ ngư dân các biện pháp ứng phó bão. Song song, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân nắm rõ vị trí, hướng di chuyển của bão, chủ động biện pháp phòng tránh.