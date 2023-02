Trước trận Hải Phòng: Mặt cỏ sân Vinh được hồi sinh

(Baonghean.vn) - Ngày 10/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về nội dung ký kết Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2023 – 2028.

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chứng kiến chứng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án VSIP Nghệ An II; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore; 28 hộ dân sống bất an vì dự án đường chậm tiến độ… là một số nội dung đáng chú ý trên baonghean.vn.