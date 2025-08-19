Thời sự Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự Đại hội Đảng bộ xã Tân Châu Sáng 19/8, Đảng bộ xã Tân Châu trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thành Cường

Dự đại hội có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các sở, ngành cấp tỉnh.

Thu nhập bình quân đầu người tăng cao

Đảng bộ xã Tân Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 4 xã: Diễn Phú, Diễn Thọ, Diễn Lộc và Diễn Lợi, với 1.672 đảng viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thành Cường

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 xã tiền thân của xã Tân Châu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm hàng năm đạt 12%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 68 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020; kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; các thành phần kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kinh tế tư nhân có bước phát triển, đóng góp tích cực vào tổng thu ngân sách của xã; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao,…

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Tân Châu phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Cường

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tân Châu đặt mục tiêu xây dựng và phát triển xã có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển bền vững, xếp tốp giữa của các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến năm 2030 cơ bản trở thành xã phát triển công nghiệp.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu cấp tỉnh dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đại hội Đảng bộ xã Tân Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 tăng 15,0 - 16,0%. Cơ cấu kinh tế dự kiến đến năm 2030 chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng. Chỉ số chuyển đổi số cấp xã nằm trong tốp 30/130 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh...

Đại hội cũng đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phát huy tối đa lợi thế các khu công nghiệp

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thành Cường

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả nổi bật kể trên không phải là phép cộng, mà là sự tích hợp những giá trị cốt lõi, là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Đây chính là tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng xã Tân Châu văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Châu tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, vận hành tổ chức bộ máy mới đồng bộ, thông suốt, thống nhất. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ đội ngũ cán bộ có khát vọng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, gần dân, vì dân, vì sự phát triển chung.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Cùng với đó, nhân rộng các mô hình phát triển mới, hiệu quả cao để kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững; gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đảng bộ xã Tân Châu cũng cần tăng cường đối ngoại, mở rộng liên kết, thu hút đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là kinh tế tư nhân như tinh thần Nghị quyết 68 của Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng thời, phát huy tối đa lợi thế sau khi hình thành Khu công nghiệp Thọ Lộc A và Khu công nghiệp Thọ Lộc B; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, trong đó cần ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm, thiết yếu để phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp...

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư đang thực hiện tại xã Tân Châu. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; phát huy vai trò Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tăng cường kỷ cương hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi hoạt động điều hành, quản lý; gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là trong xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách, đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn…

Chăm lo toàn diện đời sống văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; phát huy cao nhất vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân; thực hiện thật tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: Thành Cường

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả đã đạt được của địa phương, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn còn một số vướng mắc;...

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thành Cường

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Đảng bộ xã tập trung phân tích rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ đó đề ra mục tiêu, khâu đột phá sát với thực tế địa phương. Song song với đó, cần có chương trình hành động rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao đưa Tân Châu phát triển nhanh, bền vững.

Tân Châu là xã mới được thành lập với bộ máy mới, nhiệm vụ mới, vì thế đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị chính quyền xã quán triệt đầy đủ, sâu sắc về quyền hạn, chức năng, vị trí công tác của đảng bộ cấp xã, thực hiện lãnh đạo toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội,… trên địa bàn.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi, trao đổi cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh con người là nguồn lực để phát triển, đồng chí Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Châu chú trọng giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, biến khó khăn thành động lực, đoàn kết thống nhất, vượt qua cái tôi, cục bộ địa phương, biến khó khăn thành nội lực để xây dựng Tân Châu phát triển mạnh mẽ.

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu chính quyền xã Tân Châu phải xây dựng bộ máy thực sự gần dân, sát dân, mọi yêu cầu của dân phải được giải quyết ở cấp xã.

Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ năng lực chuyên môn, đạo đức, kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là cầu nối thực sự của chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới của chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhấn mạnh công tác thực hiện nhiệm vụ, trọng trách công vụ trong bối cảnh hiện nay, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị cán bộ, công chức địa phương phải chuyển mạnh tư duy, thay đổi lề lối làm việc, từ quản lý hành chính sang phục vụ và phát triển; từ mệnh lệnh hành chính sang lắng nghe, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp với phương châm “địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành, tập trung nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đảm bảo 100% dịch vụ hành chính công cấp xã được thực hiện thông suốt.

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ; chú trọng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp trọng điểm và các dự án đầu tư trên địa bàn, nhằm tạo sức bật mới trong thu hút đầu tư nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước; chú trọng công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị,

Khẩn trương giải quyết các thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền cấp xã; Tăng cường thu hút đầu tư, nhất là nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển; chú trọng nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng, liên xã, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu cấp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc thù của địa phương; thực hiện chuyển đổi giống, cây trồng phù hợp với lợi thế điều kiện tự nhiên, nâng cao năng suất, giảm thiểu tác động môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, xem đây là nhiệm vụ trung tâm để nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, thúc đẩy phát triển bền vững.

Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn xã Tân Châu không còn ma túy; chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Phan Đình Trạc tin tưởng, với truyền thống văn hóa giàu bản sắc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Châu sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần cùng tỉnh Nghệ An vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.