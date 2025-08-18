Thời sự Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nam Đàn cũ giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vạn An (Nghệ An) Sáng 18/8, Đảng bộ xã Vạn An, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kha Văn Tám – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Xuân Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên…

Phát triển xứng đáng với mạch nguồn “Vạn An”

Đảng bộ xã Vạn An được thành lập theo Quyết định số 3621-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng tổ chức đảng, đảng viên của các Đảng bộ: Thị trấn Nam Đàn, xã Thượng Tân Lộc và xã Xuân Hòa. Hiện Đảng bộ có 74 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc với 2.355 đảng viên.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ xã Vạn An được tổ chức với sự tham dự của 188 đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thạc Âu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn An phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ xã sau khi thành lập; khẳng định quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đồng thời thể hiện ý chí phấn đấu huy động, phát huy mọi nguồn lực nhằm xây dựng xã Vạn An phát triển toàn diện, vững bước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vạn An trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh mạch nguồn truyền thống từ tên gọi Vạn An, với việc lấy tên gọi của Thành Vạn An do Vua Mai Hắc Đế cho xây dựng sau khi giành được độc lập và chọn làm kinh đô.

Xã được hình thành trên cơ sở 3 xã trung tâm của huyện Nam Đàn trước đây, có hạ tầng giao thông thuận lợi, mang trong mình chiều sâu truyền thống lịch sử - văn hóa - cách mạng của vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong không gian phát triển của các xã trên địa bàn và của tỉnh.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

“Sự ra đời của xã Vạn An không chỉ là kết quả sắp xếp đơn vị hành chính mà còn là kỳ vọng về một mô hình xã hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và có tính dẫn dắt, lan tỏa cao”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Từ tầm nhìn đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đại hội lần này cần hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng là định hướng rõ tầm nhìn dài hạn, thiết kế lại cấu trúc không gian, động lực phát triển xã Vạn An và xác định những giải pháp đột phá cho cả nhiệm kỳ.

Đồng chí nhấn mạnh một số định hướng lớn; trước hết cần tập trung ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xác định rõ tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của xã để từ đó xây dựng mục tiêu, giải pháp phát triển phù hợp, mang tính chiến lược và lâu dài.

Trên cơ sở quy hoạch chung của vùng và của tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh đề nghị rà soát để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với không gian phát triển mới; tạo cơ sở để bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển.

Trong đó, chú ý định hướng quy hoạch phát triển xanh, phát triển bền vững và khả năng kết nối phát triển liên xã, liên vùng. Đồng thời, quản lý chặt chẽ quy hoạch, nhất là quy hoạch liên quan đến phát triển đô thị, để định hình không gian phát triển đô thị đồng bộ.

Xã cũng cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học; đẩy mạnh chuyển đổi số một cách đồng bộ và toàn diện; phấn đấu trở thành hình mẫu về cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cũng đề nghị tiếp tục tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng địa phương, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý: Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã Vạn An cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan tỏa để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chương trình hành động phải cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được, rõ thẩm quyền và rõ cả trong kiểm tra, giám sát.

"Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để xã Vạn An thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030", đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Hướng mục tiêu thành đô thị văn minh, hiện đại

Với sự thống nhất và đồng thuận cao, đại hội đã thông qua nghị quyết với những định hướng lớn và nội dung trọng tâm: 5 mục tiêu về công tác xây dựng Đảng; 23 mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; 5 nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đây là cơ sở chính trị quan trọng để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nỗ lực phấn đấu, xây dựng xã Vạn An trở thành đô thị văn minh, hiện đại vào năm 2030.

Mục tiêu ấy hoàn toàn có tính khả thi khi nhìn lại kết quả 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt bình quân 10,4%/năm, cao hơn mức bình quân toàn tỉnh khoảng 2%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển. Tổng thu ngân sách hằng năm đạt hơn 39 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 75,62 triệu đồng/năm, tăng 20,9 triệu đồng so với năm 2020.

Đặc biệt, xã Vạn An, vốn là vùng đô thị trung tâm của huyện Nam Đàn cũ, đã và đang được quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng đô thị trọng điểm, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển trong giai đoạn mới.

Tại đại hội, Ban tổ chức Đại hội đã thông báo Quyết định số 3751-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Vạn An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong bầu không khí trang nghiêm, đoàn kết và tràn đầy kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, 25 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn An nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có 11 đồng chí được chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã) đã ra mắt, nhận nhiệm vụ trước đại hội.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị của tập thể Ban Chấp hành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết đại hội.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn An nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thạc Âu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nam Đàn (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vạn An.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh và Vương Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Đàn (cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vạn An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy