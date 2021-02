Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ tại huyện Diễn Châu

Cùng đi có đại diện lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, huyện Diễn Châu.



Đồng chí Lê Đức Cường và đoàn công tác của tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Diễn Thành (Diễn Châu). Ảnh: Nguyễn Sâm Đồng chí Lê Đức Cường và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại Đồn Biên phòng Diễn Thành.



Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Diễn Thành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của Đồn Biên phòng Diễn Thành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Diễn Lợi. Ảnh: Nguyễn Sâm

Đồng chí mong muốn các cán bộ, chiến sỹ đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục giúp đỡ nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Diễn Lợi.

Trong năm qua, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Diễn Lợi tiếp tục có nhiều giải pháp chủ động nắm chắc tình hình lực lượng trên địa bàn để thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Lê Đức Cường và đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết cụ Trương Trọng Huệ , 97 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng ở xã Diễn Xuân (Diễn Châu).

Chúc mừng năm mới đến cán bộ Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Diễn Lợi, đồng chí Lê Đức Cường ghi nhận những thành tích Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Diễn Lợi đã đạt được trong năm qua, vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị đơn vị quan tâm phối hợp tốt với các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú trọng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Trước mắt, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh; tạo môi trường an toàn cho nhân dân đón Tết, vui Xuân đầm ấm, hạnh phúc.

Thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Lưu Thị Tuyết, sinh năm 1929 ở xóm Tràng Thân, xã Diễn Phúc (Diễn Châu). Ảnh: Nguyễn Sâm

Tại huyện Diễn Châu, đồng chí Lê Đức Cường và đoàn công tác đến thăm, tặng quà chúc Tết cụ Trương Trọng Huệ , 97 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng ở xã Diễn Xuân; thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Lưu Thị Tuyết, sinh năm 1929 ở xóm Tràng Thân, xã Diễn Phúc (Diễn Châu).

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu.