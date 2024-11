Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giao nhiệm vụ cho Bí thư Tỉnh uỷ và BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Thành Cường - Võ Hải - 16/11/2024 13:40

Sáng 16/11, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.