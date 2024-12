Xây dựng Đảng Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Báo Nghệ An phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để trở thành 'trung tâm hạt nhân' của báo chí tỉnh Phát biểu tại Hội nghị Kiểm điểm Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, Báo không ngừng tiếp cận công nghệ để đổi mới về hạ tầng kỹ thuật, tích cực chuyển đổi số, nỗ lực để trở thành "trung tâm hạt nhân" của báo chí Nghệ An.

Sáng 3/12, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham gia kiểm điểm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Biên tập Báo Nghệ An; tham gia góp ý có các đồng chí cốt cán Báo Nghệ An.

Phát huy tinh thần nêu gương, đổi mới, sáng tạo

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã trình bày kiểm điểm của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An năm 2024. Qua đó cho thấy, năm 2024 các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Nghệ An đã nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập đã phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chung. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, triển khai chương trình làm việc của Đảng ủy một cách khoa học, bài bản, tạo bước chuyển biến mới thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu đề dẫn tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng các cấp, Đảng ủy đã cụ thể hoá vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề ra các biện pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đảng ủy chỉ đạo chuyên môn phối hợp cùng One CMS xây dựng giao diện mới tích hợp báo in và báo điện tử, đưa vào sử dụng từ ngày 28/5/2024. Giao diện báo điện tử mới được thiết kế hiện đại, với nhiều tính năng vượt trội, toàn diện, chuyên sâu, thực sự ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, là bước tiến về tích hợp dữ liệu và công nghệ số vào các lĩnh vực hoạt động xuất bản, nhằm cung cấp giá trị và lợi ích lớn hơn cho các bộ phận công chúng. Xây dựng và cho ra mắt chuyên trang Báo chí dữ liệu: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An” và chuyên trang “Xô viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931”.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đảng ủy đã chỉ đạo chuyên môn sản xuất hàng ngàn tin, bài phóng sự trên báo in; hàng trăm phóng sự truyền hình, clip, short video trên báo điện tử. Các tác phẩm sau khi đăng tải trên ấn phẩm báo in và báo điện tử tiếp tục chia sẻ, lan tỏa trên các nền tảng xã hội, như: kênh YouTube, Tiktok, fanpage Báo Nghệ An.

Kênh truyền hình Báo Nghệ An tiếp tục hoạt động tích cực, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay sản xuất gần 700 sản phẩm thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó, ngoài các chương trình bình luận quốc tế, còn có các phóng sự, tin, bài phản ánh các vấn đề thời sự chính trị, cuộc sống dân sinh trên địa bàn. Tổ chức livestream nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, đặc biệt, đã tổ chức livestream 38 trận đấu tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cup Báo Nghệ An trên các nền tảng số của Báo và phát trực tiếp trên Kênh truyền hình FPT Play và nền tảng số của FPT Play.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm giải trình; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong năm 2024, Báo Nghệ An đạt hơn 60 giải báo chí Trung ương, bộ, ngành và địa phương (cao hơn 6 giải so với cùng kỳ năm 2023).

Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đình Sâm - Trưởng Phòng Thư ký Báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, tập thể và cá nhân trong Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An cũng đã thẳng thắn nêu các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành, xuất bản năm 2024. Đồng thời, phân tích rõ nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục.

Phân tích thêm một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết, hiện nay, mỗi ngày bình quân Báo Nghệ An xuất bản gần 110 tin, bài, sản phẩm trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử. Với khối lượng công việc rất lớn, rất khó tránh những sai sót. Tuy nhiên, khắc phục hạn chế này, các cá nhân và tập thể Đảng ủy, Ban Biên tập đã thường xuyên, liên tục có các giải pháp, sử dụng các công cụ, nền tảng số để kiểm soát, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót xảy ra.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An cũng làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị; các nội dung về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; kiểm soát về nội dung, hình thức trình bày trên báo in và báo điện tử mà đại biểu quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Chủ động, đi trước, đi đầu, chi phối thông tin, định hướng dư luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích mà Báo Nghệ An đã đạt được trong năm 2024. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm có những thuận lợi nhưng cũng đan xen rất nhiều khó khăn. Tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế tác động không nhỏ đến công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Trong bối cảnh nhiều thách thức nhưng Báo Nghệ An đã rất nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, xuất bản

Ghi nhận 9 thành tựu rất nổi bật của Báo Nghệ An trong năm 2024, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa cho rằng, trong bối cảnh như hiện nay, để tờ báo Đảng đứng vững luôn là “bài toán khó”. Dù vậy, Báo Nghệ An đã luôn trăn trở, đổi mới, sáng tạo, đi đầu, đón đầu. Tập thể cấp ủy, Ban Biên tập đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy được vai trò cơ quan tuyên truyền chủ lực, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá rất cao tinh thần tiên phong của Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới. “Báo Nghệ An đã rất chủ động, đi trước, đi đầu, chi phối thông tin, định hướng dư luận”, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa nhấn mạnh. Báo cũng thực hiện rất nhiều đổi mới, tăng cường chuyên trang, chuyên mục, cung cấp một cách có hệ thống các sự kiện thông tin trong tỉnh, trong nước, quốc tế. Ra mắt được 2 chuyên trang báo chí dữ liệu điện tử rất có giá trị là Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An và Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Các đại biểu tham gia Lễ ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu Xô viết Nghệ Tĩnh của Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đánh giá cao báo Nghệ An điện tử với số lượng truy cập tăng gần 55% so với năm 2023, lượng truy cập mới cũng tăng nhanh, người đứng đầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Báo Nghệ An, là "thương hiệu" tờ báo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Kết quả này cũng có sự đóng góp của nhiều cán bộ, phóng viên không ngại dấn thân, đã đổ tâm, đổ sức, đeo bám đến cùng sự kiện, vấn đề, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân, giúp cho chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.

Đặc biệt, ghi nhận kết quả chuyển đổi số của Báo Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa cho biết, trong điều kiện hạ tầng số của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đang phải xử lý các tồn đọng trước đây, nhưng Báo Nghệ An vẫn chủ động tiếp cận các công nghệ mới, ứng dụng hiệu nền tảng số trên các sản phẩm báo chí đa phương tiện. Trên ấn phẩm điện tử có nhiều tính năng vượt trội, tiện ích, hiện đại. Minh chứng thêm cho điều này, Báo Nghệ An đang đứng thứ 2 trong hệ thống báo Đảng cả nước về lượng người truy cập.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy, Ban Biên tập và toàn thể cơ quan. Thể hiện qua vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, qua việc phân công, phân nhiệm đối với mỗi cá nhân. Báo cũng quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, phóng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa cũng cho rằng, tập thể cấp ủy, Ban Biên tập đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý năm 2024. Đồng chí lưu ý việc phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân trong cấp ủy, Ban Biên tập cần rõ ràng hơn để đảm bảo tính hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng, chuyên môn.

Định hướng năm 2025, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Năm 2025 cũng là thời điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy. “Đặc biệt, đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đây là cuộc cách mạng lớn của Đảng đã đặt ra”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định. Trích dẫn ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đây là kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thực tế đặt ra cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ rất nặng nề, vậy nên, đề nghị Báo Nghệ An phát huy thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiến công, góp phần vào thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Và trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra ngày càng sâu sắc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An không ngừng tiếp cận để đổi mới về hạ tầng kỹ thuật, tích cực chuyển đổi số, nỗ lực để trở thành "trung tâm hạt nhân" của báo chí Nghệ An; tăng cường các bài viết chính luận, chuyên sâu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bằng công cụ và phương thức hoạt động của mình tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, các đối tượng phản động, chống phá thành quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ, nhân lực báo chí, phóng viên, BTV, KTV có kỹ năng vững và chuyên sâu, chuyên nghiệp; liên tục đổi mới nội dung, hình thức, nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm; hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên tiếp thu đầy đủ tất cả những ý kiến đóng góp của đại biểu, đặc biệt là những chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời, nhấn mạnh sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ chính trị sâu hơn, sắc bén hơn.