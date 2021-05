Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại Hưng Nguyên

Ngày 19/5, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đại diện Sở Nội vụ, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hưng Nguyên.

Đoàn đã trực tiếp về kiểm tra công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử. Huyện Hưng Nguyên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn, có 126 đơn vị khối, xóm. Cấp huyện có 7 đơn vị bầu cử; cấp xã có 123 đơn vị bầu cử, trong đó số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 33 đại biểu; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 461 đại biểu.



Sau khi có kết luận đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh đợt 01, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra; đồng thời tiếp tục triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công tác bầu cử theo quy định.

Đoàn đã trực tiếp về kiểm tra công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử của xã Châu Nhân, Hưng Thành và xã Hưng Tây. Tại đây đồng chí Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức thực hiện của huyện và xã đảm bảo đúng lộ trình, luật định, đồng thời cũng lưu ý Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã; tổ bầu cử các xóm thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị; tùy vào từng thời điểm cụ thể để chỉ đạo, đảm bảo đúng luật, khoa học, như việc in thêm thẻ và phiếu bầu cho sinh viên về quê nghỉ dịch; in thêm phiếu khai báo y tế…; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử; tiếp tục rà soát danh sách cử tri, hồ sơ ứng viên; xây dựng phương án cụ thể, chi tiết về phòng chống dịch Covid-19; tăng cường công tác tuyên truyền, thay mới các cờ đã cũ, rách do sau mưa, lốc..; phát huy hệ thống truyền thanh không dây; đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời bổ sung, hoàn thiện tại các điểm bầu cử để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.