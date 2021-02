Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc Tết tại huyện Hưng Nguyên

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết một số đơn vị, cá nhân tại 2 xã Hưng Yên Nam và Hưng Yên Bắc của huyện Hưng Nguyên.

Chúc Tết tại xã Hưng Yên Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy nội lực, đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2021. Ảnh: Mai Hoa

Tại xã Hưng Yên Nam, bên cạnh bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển của xã với bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc và đời sống của nhân dân đang ngày càng được cải thiện, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường gửi gắm mong muốn cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Hưng Yên Nam tiếp tục nỗ lực, cố gắng với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, phát huy nội lực để đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2021.



Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho Công an xã Hưng Yên Nam. Ảnh: Mai Hoa Trước mắt là chăm lo đảm bảo các điều kiện, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tạo không khí đón Tết vui tươi, đoàn kết và an toàn cho nhân dân, đặc biệt chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách.



Tặng quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Hưng Yên Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh: Muốn lòng dân đồng thuận, tạo sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển, bên cạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền thì có sự đóng góp của lực lượng công an, quân sự.

Bởi vậy, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã quan tâm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các khó khăn, phát sinh ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Yên Nam. Ảnh: Mai Hoa Chủ động xây dựng phương án, tham mưu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.



Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Đình Hùng, thương binh 4/4, bị nhiễm chất độc da cam tại xã Hưng Yên Nam; đoàn cũng đã đến viếng ông Trần Đăng Bình, thương binh 4/4, xã Hưng Yên Bắc.