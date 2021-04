Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

Cùng tham gia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong đoàn đại biểu dự Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức tại Nghệ An. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Nguyên Nguyên

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, niềm tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân kiệt xuất, người con ưu tú của quê hương Nghệ An và đồng bào cả nước. Bác Hồ đã đi xa, nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong các giai đoạn của sự phát triển.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Báo cáo với Bác, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt đoàn công tác khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt nhiều kết quả, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước.



Dưới anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cũng báo công với Bác về những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo với Bác về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Các đại biểu nguyện hứa, tiếp tục kiên định lập trường, tư tưởng, hành động theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập sâu rộng quốc tế, đưa Việt Nam phát triển hơn trong thời gian tới.