Trường Chính trị tỉnh Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập

(Baonghean.vn) -Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, khẳng định bề dày truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; tạo sự bứt phá mang tính tiên phong cho cả hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh trong cả nước và khẳng định vị thế của trường trong hệ thống chính trị của tỉnh; góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

(Baonghean.vn) - Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn mức độ 1” diễn ra sáng 4/11. Qua đó, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp phát triển toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới.

(Baonghean.vn) - Sau khi Đề án ban hành, tỉnh Nghệ An đã đầu tư nhiều thời gian và công sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, do đó 5 năm qua nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt so với kế hoạch đề án đề ra.