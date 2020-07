Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết đào tạo, cung ứng lao động cho VSIP Nghệ An

(Baonghean.vn) -Ngày 13/9, Trường Đại học Công nghiệp Vinh và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều ký kết quan trọng với Công ty CP FAJ – Tập đoàn Will Group (Nhật Bản) và Công ty ACTIVE - SYNERGY (Singapore) về đào tạo nhân lực, hợp tác lao động.

(Baonghean.vn) - Sáng 11/9, Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần FAJ - WILL GROUP (Nhật Bản).

(Baonghean.vn) - Làm việc với VSIP Nghệ An, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng gửi gắm và kỳ vọng thời gian tới VSIP Nghệ An sẽ góp phần tạo ra cú hích cho kinh tế Nghệ An, góp phần xây dựng tỉnh thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung bộ.