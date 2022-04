Trường học ở Nghệ An sẵn sàng đón học sinh trở lại

Từ ra Tết đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tạm thời cho học sinh nghỉ học, trong đó chủ yếu là bậc học mầm non và tiểu học. Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc đi học trở lại sẽ bắt đầu từ ngày 4/4. Trước ngày trở lại trường, cán bộ, giáo viên đã khẩn trương vệ sinh trường lớp, đảm bảo cơ sở vật chất. Ảnh: M.H

Tại huyện Hưng Nguyên, từ hai tuần trước, học sinh tiểu học đã quay trở lại trường. Riêng bậc mầm non, do dịch còn diễn biến phức tạp nên tuần tới học sinh mới đi học trở lại. Trong ảnh: Trường Mầm non Hưng Tiến đang chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang cho học sinh. Cô giáo Phùng Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ: Trước khi đón học sinh trở lại trường, nhà trường đã thăm dò ý kiến phụ huynh và hầu hết đều đồng tình. Do tính chất của bậc học mầm non nên nhà trường đã tăng cường các biện pháp phòng dịch như chia tổ để tổ chức ăn bán trú, đón trẻ theo nhiều khung giờ khác nhau và xen kẽ lịch cho các hoạt động ngoài trời để hạn chế tiếp xúc gần. Ảnh: M.H