Trường Phổ thông năng khiếu thể dục - thể thao Nghệ An kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 20/11, Trường Phổ thông năng khiếu thể dục - thể thao Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20 /11).

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng lãnh đạo các ban, ngành và tập thể lãnh đạo, giáo viên nhà trường qua các thời kỳ.

Năm 2012, Trường Phổ thông năng khiếu thể dục - thể thao Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An. Đây là loại hình trường chuyên biệt, mô hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong 10 năm qua, nhà trường đã đào tạo gần 4.000 học sinh ra trường. Nhiều học sinh đã có nhiều cống hiến, làm rạng danh nền thể thao tỉnh nhà và đất nước. Nhiều học sinh trở thành cầu thủ bóng đá, vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc, đạt nhiều huy chương tại các kỳ thi đấu thể thao trong nước cũng như khu vực, quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Sự ra đời của nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập văn hóa cho học sinh là vận động viên thể thao thành tích cao toàn tỉnh; khẳng định tầm quan trọng của chiến lược phát triển thể thao, góp phần đáp ứng yêu cầu sự nghiệp văn hóa và giáo dục của đất nước.

“Kỷ niệm 10 năm thành lập trường là mốc son đánh dấu sự lớn mạnh của nhà trường và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Đây cũng là niềm tự hào để nhà trường tiếp tục làm tròn sứ mệnh cao cả của mình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là đào tạo được các thế hệ học sinh ưu tú, có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới và phù hợp với xu thế của thời đại” - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết.