Trường Sa: Nơi mùa Xuân chưa bao giờ đến muộn

Xuân Nhâm Dần 2022 đã chớm nở trong tim của những người lính ở quần đảo thân thương xa nhất của Tổ quốc.



Cuộc tiễn chân không có người thân

Khác với sự náo nhiệt, ồn ào của những chuyến tàu đem mùa Xuân ra Trường Sa, mùa Xuân 2021, tiễn tàu 744 đem quà Xuân cho quân, dân 4 đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Tốc Tan, Núi Le chiều 23/12/2021 trên quân cảng Hải đoàn 129 Hải quân chỉ có lãnh đạo của Hải đoàn và sĩ quan chủ chốt. Cuộc chia tay đặc biệt trong mùa đại dịch Covid-19 không có vợ, con tiễn chân; cũng không có phóng viên báo đài dân sự đến viết bài đưa tin, chỉ có những người lính đã thực hiện nghiêm ngặt cách ly 21 ngày, hoặc công tác tại đơn vị trước khi đi đảo.

Chuyển quà Xuân xuống tàu đi đảo Trường Sa. Ảnh: Mai Thắng Đã nhiều năm gắn bó với tàu 744 và hàng chục chuyến chỉ huy tàu vượt sóng gió hành trình đi đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, nhưng đây là cuộc tiễn chân đầu tiên đi đảo không có người thân. Thiếu tá Lê Minh Sum - Thuyền trưởng tàu 744 cho biết, trước diễn biến của đại dịch Covid-19 phức tạp, và để an toàn tuyệt đối cho bộ đội tàu, việc vợ, con tiễn chân các thủy thủ trước khi đi Trường Sa đành gác lại. Tuy nhiên, các thủ tục tiễn tàu vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác không có người thân của các thủy thủ, chỉ có lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, hạn chế tối đa số người tập trung.



“Đây là chuyến tàu đặc biệt sớm nhất đem mùa Xuân cho quân dân Trường Sa. Chuyến đi này sẽ gặp nhiều sóng gió. Song dù gian khổ sóng gió thế nào, chúng tôi cũng quyết tâm chuyển quà Xuân đến tận tay cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang công tác, sinh sống trên 4 đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và hai làng chài Núi Le và Tốc Tan” - Thiếu tá Lê Minh Sum chia sẻ.

Cũng theo Thiếu tá Sum, sau bão số 9 (Rai), hoàn lưu của bão đang làm cho các vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa có sóng lớn cấp 6, gió chướng cuối mùa thổi mạnh, biển động, việc chuyển hàng, quà Tết lên các đảo thực hiện theo phương án truyền tải. Trong chuyến đi chúc Tết này, lãnh đạo Hải đoàn 129 sẽ kết hợp kiểm tra các mặt công tác, năng lực quản lý vận hành trong năm 2021 và bổ sung trang thiết bị vật tư, nhu yếu phẩm để các âu tàu, làng chài tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân trong thời gian tới.

Tiễn tàu 744 đem quà Xuân đi Trường Sa mùa đại dịch Covid-19. Ảnh: Mai Thắng Không bịn rịn chia tay người thân gia đình như những lần đi đảo trước, chuyến đi lần này Thượng úy QNCN Bùi Tấn Vương (Máy trưởng Tàu 744) chỉ biết đứng trên cầu cảng đưa tay vẫy chào người thân đang tạm biệt từ xa. Dẫu vẫn hiểu đại dịch Covid-19 đã làm anh và gia đình “cách trở” nhiều ngày không gặp mặt. Nỗi nhớ gia đình, người thân có đêm quặn thắt, nhưng đành nén lại. Tất cả vì an toàn của con tàu trước giờ đi đảo.



Những ngày qua, Thượng úy Vương nỗ lực hoàn thành xuất sắc phần việc của mình, để tàu 744 có chuyến hải trình đặc biệt an toàn tuyệt đối. “Để con tàu có sức sống toàn diện, an toàn cho chuyến hải trình đi Trường Sa, ngoài chuẩn bị chu đáo các khâu, các bước đời sống khác; thì bảo dưỡng, bảo quản, kiểm tra vận hành máy tàu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng số 1. Máy hoạt động tốt, tàu mới chạy; máy có khỏe, tàu với vượt qua sóng to gió lớn. Đây là chuyến đem hơi ấm mùa Xuân từ đất liền đến Trường Sa nên tất cả phải chuẩn bị chu đáo”, Thượng úy Vương bộc bạch.

Đem mùa Xuân đi đảo. Ảnh: Mai Thắng Thiếu tá Hoàng Đình Ngà - Chính trị viên Hải đội 922, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết: “Đi thăm, chúc Tết quân và dân trên quần đảo Trường Sa là hoạt động thường niên của Hải đoàn. Đây là tình cảm, là sự quan tâm động viên, tạo sự gắn kết của các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là đợt bổ sung vật tư, trang thiết bị kỹ thuật của Hải đoàn, giúp các âu tàu, làng chài đáp ứng các nhu cầu cấp bách của ngư dân khi đang khai thác hải sản trên biển một cách hiệu quả nhất”.



Thầm lặng

Trong khi tàu 744 đang vượt qua hàng ngàn hải lý sóng to gió lớn, thì cũng là thời điểm mùa Xuân đã nhen lên trong tim những người lính đảo.

Đảo chìm. Ảnh: Mai Thắng Từ đảo Tiên Nữ, nhân viên Thông tin - Trung úy QNCN Mai Văn Thịnh (quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) chia sẻ qua điện thoại: “Mùa Xuân đang về trong tim bộ đội đảo Tiên Nữ rồi anh ơi. Tất cả anh em đang chờ đợi tàu đem quà Tết ra. Mặc dù diễn biến dịch Covid-19 gặp khó khăn trong việc tiếp xúc, nhận hàng quà, nhưng không vì thế mà kém đi không khí mùa Xuân. Ở đảo đón Tết cũng như ở đất liền, chỉ khác không có vợ con, bố mẹ, nhưng có đồng đội luôn bên cạnh, nỗi nhớ đất liền cũng vơi đi”. Trung úy Thịnh cũng chia sẻ thêm, anh đã công tác ở đảo Tiên Nữ thời gian gần năm. Giữa năm 2021, vợ anh “vượt cạn” một mình ở quê nhà. Anh chỉ biết mặt con qua Zalo vợ gửi. “Lính đảo Trường Sa ai cũng như tôi. Thầm lặng và cống hiến là bản lĩnh của lính Trường Sa. Khi Tết đến Xuân về ai cũng mong muốn ở cạnh người thân gia đình. Nhưng nếu không có những người canh đảo, thì ai giữ chủ quyền Tổ quốc. Sứ mệnh thiêng liêng nhất của lính đảo là bảo vệ yên bình Trường Sa. Trường Sa có bình yên vững chắc, thì đất liền mới đón Tết vui, Xuân an bình, hạnh phúc”,Trung úy Thịnh nói.

Chào cờ đầu năm mới trên đảo Trường Sa. Ảnh: Thế Anh Gắn bó với Cô Lin qua mấy mùa giông bão. “Đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi” với đồng đội 365 ngày dãi nắng dầm mưa, đảo trưởng Cô Lin - Đại úy Nguyễn Văn Cường đã “chai lỳ” với nắng gió thời tiết khắc nghiệt. Vậy mà mỗi dịp Tết, đến Xuân về, niềm vui trong anh háo hức như cậu lính binh nhì: “Trong khi ở đất liền người người nhà nhà quây quần bên nhau đón Tết, thì chúng tôi tuần tra, canh gác bảo vệ biển đảo. Dẫu không kém nhọc nhằn, gian khổ, nhưng cũng rất tự hào thiêng liêng. Chúng tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi quần đảo Trường Sa được bảo vệ vững chắc. Đây cũng là cơ sở để nhân dân cả nước đón Tết yên bình” - Đại úy Nguyễn Văn Cường chia sẻ. Đại úy Cường cho biết thêm, quê ở Thanh Chương, Nghệ An, nhưng có vợ con hiện sinh sống tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Anh đang thực sự háo hức, mong chờ sớm được về đất liền để gặp con gái mới sinh. Trước khi nhận công tác ở đảo Cô Lin, vợ chồng anh đã có một bé trai hơn 2 tuổi. Ra đảo nhận nhiệm vụ công tác được khoảng 3 tuần, anh nhận được tin vui từ vợ. Khi biết tin vợ sinh bé gái anh không kìm nổi cảm xúc. “Do điều kiện thông tin, mình vẫn chưa biết mặt con. Công tác ở Trường Sa nhiều năm, ra đảo, về bờ nhiều lần nhưng chuyến về đất liền tới đây có ý nghĩa thực đặc biệt với tôi”, anh Cường tâm sự.



Trường Sa mùa Xuân đến sớm

Những ngày cuối cùng của năm 2021, khắp 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa như khoác lên mình màu áo mới. Tất cả các đảo nổi, đảo chìm đang “tăng tốc” thực hiện “3 mục tiêu kép”. Vừa bảo vệ vững chắc đảo, vừa chống dịch Covid-19, vừa chuẩn bị chu đáo cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết, vui Xuân.

Quân dân đảo Sinh Tồn viếng chùa Sinh Tồn ngày Tết. Ảnh: Trọng Thiết Từ đảo Đá Thị, Trung úy QNCN Nguyễn Văn Cảnh, nhân viên lái xuồng chia sẻ, những ngày qua, anh và đội tích cực huấn luyện SSCĐ, hoàn thành chỉ tiêu cuối năm. Những căn nhà được quét sơn trắng. Công trình thanh niên, cây xanh được sửa sang làm đẹp. Đảo cũng đang “biên tập” tờ báo tường “Mùa Xuân biển đảo” để “phát hành” đêm Giao thừa.



Trong khi đó, thầy giáo Bành Hữu Tình ở đảo Trường Sa Lớn cho hay, thầy và các em học sinh cùng phụ huynh đang tập luyện văn nghệ để cùng bộ đội Trường Sa biểu diễn đêm 29 Tết. Còn các chiến sĩ đảo Sơn Ca thì tranh thủ thời gian cuối tuần sơn mới gốc cây, làm mới đường nối liền giữa các phân đội để sẵn sàng đón Tết.

Trường Sa đã vào Xuân - một mùa Xuân đặc biệt không có Covid - 19 như ở đất liền. Dù cách xa đất liền hàng ngàn ki lô mét, nhưng Trường Sa là nơi có không khí mùa Xuân sớm nhất cả nước. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, mùa Xuân chưa bao giờ đến muộn.